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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Уже шесть районов области подключены к Единому диспетчерскому центру «Скорой помощи»

Категория: Новости


Уже шесть районов области подключены к Единому диспетчерскому центру «Скорой помощи»

   Накануне к этому списку добавились еще три района- Лиманский, Березовский и Ивановский. Об этом сообщила директор центра Елена Теряева.

Таким образом, за неполный месяц работы центр распространил «сеть ответственности» уже на шесть районов. Ранее были подключены Беляевский, Овидиопольский и Белгород-Днестровский районы.

Принимая во внимание, что изначально деятельность Центра распространялась  на  Одессу, Черноморск  и  Южный,  то  на  сегодняшний день он обслуживает уже девять территориально- административных единиц одесской области.

Напомним, что еще на церемонии открытия этого единого диспетчерского центра губернатор Максим Степанов пообещал, что уже до конца года он «накроет» всю территорию региона.



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