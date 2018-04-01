Уже шесть районов области подключены к Единому диспетчерскому центру «Скорой помощи»

Накануне к этому списку добавились еще три района- Лиманский, Березовский и Ивановский. Об этом сообщила директор центра Елена Теряева.

Таким образом, за неполный месяц работы центр распространил «сеть ответственности» уже на шесть районов. Ранее были подключены Беляевский, Овидиопольский и Белгород-Днестровский районы.

Принимая во внимание, что изначально деятельность Центра распространялась на Одессу, Черноморск и Южный, то на сегодняшний день он обслуживает уже девять территориально- административных единиц одесской области.

Напомним, что еще на церемонии открытия этого единого диспетчерского центра губернатор Максим Степанов пообещал, что уже до конца года он «накроет» всю территорию региона.