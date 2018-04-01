Жены мироносицы

В третье воскресенье по Пасхе, Церковь установила празднество в честь святых жен Мироносиц, это именно те женщины, которые одни из первых сподобились лицезреть Воскресшего Христа, служили Ему при жизни и не оставили распятого на Кресте. И поздравляя всех православных жен с этим радостным, и светлым днем, мы посвящаем данной тематике статью, вспоминая о важной и незаменимой роли православной женщины в обществе.

В ветхозаветные времена, до пришествия Христа на землю, женщина имела в нашем мире положение крайне подчиненное, часто полурабское, и по своему достоинству считалась несравненно ниже мужчины. Многие люди античности вообще отказывались признавать женщину полноценным человеком. И это имело место не только в среде языческих народов, но и у иудеев. Почему же Христос нарушил эти устоявшиеся и общепринятые обычаи народа Божия? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно вспомнить, какие причины обусловили неполноценность женщины в Древнем мире и ее подчиненное по отношению к мужчине положение. Из Библии мы знаем, что когда диавол захотел погубить наших прародителей, то первой на его искушение поддалась Ева, которая потом уже и Адама склонила преступить заповедь Божию. После их падения, изрекая Свой суд, Господь сказал Еве, что теперь ее положение будет подчиненное и зависимое от мужчины и что мужчина будет господствовать над ней. Это Божие определение полностью сбылось — положение женщины действительно определилось в истории как крайне подчиненное и зависимое от мужчины. Таким образом, мы видим, что подчиненность и зависимость женщины были следствием первородного греха, были наказанием за этот грех. В этом и заключается истинная и глубокая причина статуса женщины в Древнем мире.

Далее, мы знаем, что Христос Своим пришествием в мир избавил людей от первородного греха и от его последствий. А отсюда следует, что и положение женщины после пришествия Христа не осталось прежним, но изменилось, из рабского оно стало свободным. Поэтому мы видим, что с самого начала исторического пути Церкви женщины играют в ней самую активную роль. Например, из посланий апостола Павла следует, что в I веке из женщин избирались особые служительницы — диакониссы, помогавшие епископу во многих делах, в том числе и при совершении важнейших церковных таинств. Такое невозможно было себе представить в Церкви ветхозаветной, где женщины не могли даже и в храме находиться вместе с мужчинами, но им был отведен для молитвы отдельный прилегающий к храму двор.

В Церкви же Христовой — не так, именно женщины часто оказывались в ней самыми постоянными прихожанками храмов, самыми верными последовательницами Христа во все времена, так что даже в постсоветский период возникло выражение: « белые платочки спасли Церковь». Почему женщины в трудные времена оказываются более верными Христу, чем мужчины? Причина здесь в том, что у женщин вера больше сердечная, чем рассудочная, а потому их любящее сердце сохраняет верность Христу не только в славе, но и в бесславии. Эта сердечная вера безошибочно угадывает великую тайну Божественной любви, угадывает, что путь Христа в нашем мире не есть путь громкой славы, а есть путь Голгофы, путь распятия. Потому и не оставили Христа в Его уничижении жены Мироносицы, тогда как апостолы, вера которых была более рассудочной, не смогли тогда ясно видеть этой тайны, почему и соблазнились крестной смертью своего Учителя и не показали такой верности, как Мироносицы.

Женщина имеет от Бога великий дар — любящее сердце, которое может помочь ей, в следовании за Христом. Но это только при условии, что женщина найдет для своей любви правильное применение. Старец Паисий Афонский говорит, что женщине для этого необходимо приносить себя в жертву, т. е. жить не ради себя, а ради других. Потому что в противном случае — если та любовь, которую она имеет в себе, не найдет правильного выхода, — сердце женщины приходит в негодность. По образному сравнению старца, не направляя свою любовь в нужное русло, женщина уподобляется включенному вхолостую станку, который трясется сам и сотрясает других.

Как же направить женщине свою любовь в нужное русло? Самым естественным и обычным способом для этого является семейная жизнь. Здесь находит правильный выход женская любовь, здесь женщина приносит себя в жертву другим — мужу и детям. Здесь она живет не для себя, а для других и этим служит и угождает Богу. Потому и говорит святой апостол Павел, что женщина спасается через чадородие, то есть через рождение и воспитание детей, семейную жизнь. И для большинства женщин именно этот путь христианской семьи является наиболее подходящим.

Однако путь семейной жизни — не единственный, есть и другие пути, которые могут выбрать женщины, не имеющие семьи. Одним из таких путей является, например, монашество. Женщины, которые не готовы к тому, чтобы уйти в монастырь, могут идти богоугодным путем — через милосердия, помощь больным, инвалидам, заключенным или даже просто через молитвенную чистую христианскую жизнь. И если проходить такой путь правильно, то он может оказаться даже несравненно выше семейного пути. Ибо семейная женщина хотя и приносит себя в жертву, но приносит людям — мужу, детям, а та, которая проводит высокую христианскую жизнь, — приносит непосредственно Богу. Ведь и апостол Павел говорит, что замужняя думает, как угодить мужу, а незамужняя — как угодить Богу, что несравненно выше.

Следует также сказать, что существуют и свои опасности для женщин, свои ловушки, которые расставляет враг нашего спасения, диавол. Одной из таких опасностей, по словам старца Паисия, является склонность женщины чрезмерно привязываться к суетным пустым предметам: красивой одежде, побрякушкам, безделушкам, к уюту, комфорту, роскоши и тому подобному. Если женщина слишком привязывается к подобной суете, то она находится в опасности израсходовать любовь своего сердца — этот бесценный дар — на пустые и бесполезные предметы, так что для Христа не останется ничего. Чтобы этого не случилось, женщине необходимо быть осторожной и внимательно следить, на что она отдает, на что расходует, чему посвящает любовь своего сердца.

Есть и другое опасное искушение для женщины — зависть и ревность. «Женщина от природы имеет много доброты и любви, — говорит старец Паисий, — и диавол сильно на нее нападает: он подбрасывает ей ядовитую ревность и отравляет ее любовь. А когда ее любовь будет отравлена и станет злобой, тогда женщина из пчелы превращается в осу и жестокостью превосходит мужчину». Итак, женская природа имеет как сильные, так и слабые стороны, носит в себе и дары, и опасности. Если женщина-христианка сумеет развить в себе сильные стороны и приумножить Богом данные дары, если сумеет не расточить свою любовь на суету, а направить ее ко Христу и людям, то она может очень много преуспеть в христианской жизни. И в этом случае она поистине будет подобна тем великим и святым женам Мироносицам, которые при всех испытаниях не разлучились со Христом, но сохранили Ему верность до конца. С праздником дорогие Мироносицы!