День памяти святых жен-мироносиц

В третье воскресенье после Пасхи Православная церковь чтит память святых жен-мироносиц. Этот праздник посвящен женщинам, неотступно следовавшим за Христом, не оставившим Господа и не отходившим от Креста на Голгофе даже в те минуты, когда большинство апостолов разбежались, забыв о своём ученическом долге. Это те самые женщины, которые стали первыми свидетелями Воскресения Христа.

Святитель Лука Крымский, говоря об этом празднике, сказал, что это «праздник женского сердца», имея в виду те добродетели, которые мы считаем присущими в наибольшей мере женщинам. А значит, сегодня уместно поздравить и всех женщин, которые этими добродетелями украшают нашу жизнь.

Дорогие наши женщины, в этот православный праздник позвольте высказать вам слова благодарности за ваши веру и преданность, любовь и мудрость, силу и мужество! Пусть жены-мироносицы будут для вас примером истинного служения Господу!

Счастья, согласия и духовной благодати. С праздником! — написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины, инициатор строительства первой в нашей стране Общеобразовательной церковно-приходской школы Сергей Кивалов.