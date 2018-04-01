В Одесской области появится первый топоним имени Амины Окуевой

По информации ИА «Интерфакс-Украина» в Крыжановке появится парк имени Амины Окуевой. Соответствующее решение принял Крыжановский сельсовет.

По данным издания со ссылкой на маму Амины Окуевой, такое решение приняли девятнадцать депутатов, что стало необходимым для принятия решения большинством.

Она выразила надежду, что в этой зеленой зоне со временем высадят любимые деревья дочери - дубы и установят памятный знак.

Напомни, что одесситка Амина Окуева, с начала АТО служила в добровольческих формированиях Украины на Донбассе.

Она была убита 30 октября прошлого года во время обстрела машины, в которой находилась вместе с мужем Адамом Осмаевым. Покушение было совершено в Киевской области. Кстати, киллера до сих пор не обнаружили.