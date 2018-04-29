И новые хвостатики, и забытая игрушка, и мечтающий одессит…

Одесса становится городом скульптур (так, кстати, и именуется этот проект, который финансируется из Общественного бюджета города). Добавим еще: мини-скульптур. Все новые и новые арт-объекты и скульптуры (памятниками их назвать сложно) появляются в Южной Пальмире, словно наш город и в самом деле решил стать некой туристической тропой, необычной, даже «прикольной».

Вот только в самое последнее время одесситы и гости города к своей радости, а порой и немалому удивлению, могли случайно «наткнуться» на тот или иной, совершенно им доселе неизвестный, тот самый арт-объект.

Судите сами: недавно в Одессе продолжилась «кошачья тема», сразу три новых хвостатика, увековеченных в бронзе, «нарисовались» словно сами собой в разных точках Одессы.

Итак, что имеем? У Нового рынка появилась знаменитая кошка Базарина, та самая, которая поражала всех, кто носился с пакетами, сумками по базару, заставляя остановиться. Кошка была удивительная: необыкновенно упитанная, самовлюбленная и, как казалось, ну очень знающая себе цену.

Теперь это создание, которое, говорят, было чуть ли не самой тучной если не в мире, то в Одессе – точно, украшает вход в мясной корпус Нового рынка на улице Торговой. Место выбрано не случайно: если кто не знает, то Базарина и «проживала» именно у мясного корпуса (где же еще?).

Автор скульптуры – Татьяна Штыкало.

Татьяна стала автором еще одного хвостатика, который теперь «прописался» в окне Всемирного клуба одесситов (ВКО). Кот расположился на портфеле. И тут все не так просто. Как сообщает сам Всемирный клуб одесситов, это не обычный кот, а любимчик Михаила Жванецкого. Зовут кота Морис. И возлежит он на не менее знаменитом портфеле самого Михал Михалыча.

«Погода позволила занять свое место коту Морису, любимцу Михал Михалыча Жванецкого. Морис уютно устроился на знаменитом портфеле Михал Михалыча прямо на подоконнике одного из окон Всемирного клуба одесситов», – пишут в ВКО.

Автор скульптуры Татьяна Штыкало рассказывает, что кот Михаила Жванецкого с ярко выраженным «характером» просто обязан был стать одним из «участников» кошачьего проекта. И Морис, и знаменитый портфель Михаила Жванецкого словно сошли с многочисленных фотографий, которые изучала автор скульптуры, работая над ней.

Скульптура «Кот на портфеле» установлена таким образом, чтобы легко просматриваться с угла улиц Маразлиевской и Базарной. Вы легко найдете его, подходя ко Всемирному клубу одесситов.

Думаете, кошачья тематика в проекте городских арт-скульптур исчерпана? Ничуть не бывало! Еще один кот (или кошка, это точно не известно) поселился на Деволановском спуске. Это хвостатое не сидит, как Базарина, не возлежит, как Морис. Нет, этот кот создан так, словно подбирается по стене к ближайшему окну, до которого, кстати, уже совсем близко. Да, да, он словно и в самом деле перемещается по фасаду дома, потому ну очень уж похож на настоящего.

Ну а между 15-й и 16-й станциями Большого Фонтана, недалеко от самого синего в мире, прилег отдохнуть… мужчина. Думается, скоро ему будет очень жарко, так как он полностью одет, у него даже имеется шляпа. Это скульптура Мечтателя. Скульптура тут же полюбилась всем, кто здесь прогуливается, на фоне Мечтателя постоянно фотографируются люди.

«Почти все созданное в нашем мире – это мечты разных людей, большие или малые, но именно они ведут за собой миллионы по всему миру… Так когда-то, в мечтах о красивом городе, появился проект «Город скульптур» и в его рамках скульптор Серафим Чаркин предложил создать образ мечтателя», – вот как рассказывает об основной идее этого памятника основатель одесской социальной платформы «Доброе дело» Анатолий Кавун.

Но и это еще все. На бульваре Жванецкого, в незаметном уголке, появилась скульптура… Забытой игрушки. Она тоже бронзовая, небольшая, могу даже добавить, что смотрится умилительно: словно и в самом деле какой-то ребенок случайно потерял своего любимого мишку.

Автор работы, – скульптор Олег Новаев, – рассказывает, что такой забытый мишка появился не случайно. Это ностальгическое воспоминание о детстве, в котором у каждого из нас была любимая игрушка, которая где-то затерялась – то ли в каком-то месте, то ли в самом времени, то ли ее просто выбросили за ненадобностью.

А еще Олег Новаев уверен, что каждый из нас должен сделать для города хоть что-нибудь, ведь Одесса – это наше с вами общее пространство, в ней проходят наши детство, юность, сама жизнь…

На ограждении вдоль пляжа 14-й станции Большого Фонатна появилась целая скульптурная группа из трех огромных разноцветных… улиток. Автором этого арт-объекта является художник Владислав Булгаков. Три милейшие красотки украсили это место, а одесситы, которые их увидели, сразу забеспокоились, как бы наше хулиганье (проще говоря, вандалы) не внесли свою «лепту» в этот арт-объект. Впрочем, как стало известно, улиток сделали из полиэфирной смолы, то есть они очень тяжелы, и это вроде как должно усилить надежду, что с ними все будет в порядке.

Что же до умиления, то каждый из новых арт-объектов, о которых мы рассказали, умилителен по-своему. Это и кусочек истории, и остановившееся мгновение, и каждый такой новый объект заставляет нас хоть ненадолго остановиться, о чем-то задуматься, проникнуться его необычностью, добрым посылом, радостью или светлой печалью.

Кстати, реализация проекта «Город скульптур» будет продолжаться. Так что, до новых скульптур – удивительных и таких одесских!..