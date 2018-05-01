Одесская Юракадемия присоединилась к написанию Всеукраинского правового диктанта

25 апреля одновременно в 30 городах Украины прошёл Всеукраинский правовой диктант. Написать его мог любой желающий, участники проверяли свои знания в пяти публичных отраслях права – в области финансов, в сфере здоровья, социальной и личной сферах, а также безопасности. В Одессе к участию в правовом диктанте присоединился Национальный университет «Одесская юридическая академия», а само мероприятие состоялось на базе факультета гражданской и хозяйственной юстиции.

Министерство юстиции обратилось к президенту нашего университета Сергею Васильевичу Кивалову с предложением провести Всеукраинский правовой диктант в Национальном университете «Одесская юридическая академия» и Сергей Васильевич поддержал эту инициативу... Правовой диктант проходит с применением цифровых технологий, и для того, чтобы его провести, обязательно нужен Интернет и Wi-Fi, и наш вуз является идеальной базой для его проведения, поскольку располагает бесперебойным доступом к Интернету и всем необходимым техническим оснащением. Недавно в университете был открыт уникальный IT-центр. Хочу сказать, что наши студенты и преподаватели проявили большой интерес к этому мероприятию и я лично тоже писал этот диктант.

— рассказал декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции, доцент Денис Колодин.

Правовой диктант – это уникальный проект Министерства юстиции Украины, который нацелен на исследование уровня правовой грамотности населения. Всеукраинский правовой диктант проводится уже во второй раз, в прошлом году в нём приняло участие только 9 городов Украины. В нынешнем году география мероприятия значительно расширилась – к участию в проекте присоединилось уже тридцать городов, таким образом удалось охватить все регионы нашей страны.

В рамках общенационального проекта «Я маю право» мы решили предоставить возможность проверить свои знания в области права более широкому кругу наших граждан. Юстиция непосредственно занимается правопросветительской деятельностью, в том числе и среди студентов – ведь это будущая элита нашей страны, это будущие государственные служащие, которым предстоит от лица государственных органов защищать права и законные интересы наших граждан.

— отметил первый заместитель начальника Главного территориального управления юстиции в Одесской области Виктор Ивановский.

Следует особо отметить интерес к данному мероприятию среди студентов Одесской Юракадемии. Для них правовой диктант – это, прежде всего, проверка уровня профессиональных знаний и хорошая возможность самостоятельно оценить свою готовность к работе по выбранной специальности. Студент Юридической академии Глеб Кубрак понимает всю важность проведения в нашей стране таких мероприятий, как Всеукраинский правовой диктант:

Я считаю, что такого рода тесты на знание юриспруденции очень важны и необходимы не только для нас, как для будущих юристов, но и в принципе для всех граждан нашей страны, поскольку на сегодняшний день, к сожалению, уровень правовой осведомлённости наших граждан достаточно низкий.

Всеукраинский правовой диктант явился возможностью определить основные пробелы правовых знаний населения по регионам Украины и в дальнейшем поможет скорректировать направления правопросветительских кампаний. Как рассказала на бриффинге государственный эксперт Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Минюста Елена Мытнык, сегодня существует проблема отсутствия у граждан надлежащих знаний о своих правах и механизмах их защиты.

Как показали недавние исследования, которые проводила международная организация по уровню доступа граждан к правосудию, около 93% граждан Украины не обращаются в органы государственной власти, если у них возникают определенные юридические проблемы в жизни.

— отметила Мытнык.

Проверка работ участников займёт около месяца, а свои оценки они получат по электронной почте.