Чем нам грозит отказ США от политики мягкой силы

Испокон веку мировая система международных отношений устроена была таким образом, что сильные страны помогали слабым. «Помогают по доброте душевной», – наивно полагают многие мои дорогие читатели, сохранившие в наш жестокий век веру в идеалы. К сожалению, более трезвый и прагматичный взгляд на историю позволяет сделать неутешительный вывод. Великие державы в периоды реального господства покупали лояльность менее развитых стран, кто на что был горазд – за гуманитарную помощь, за инвестиции, за взятки руководству, отдельным военным или политикам слабых стран. Добиваясь таким образом нужного для них результата в решении каких-то проблем на международном уровне, сильные страны использовали так называемую политику мягкой силы, в отличие от прямого военного вмешательства в дела других стран. Преимущества политики мягкой силы очевидны – имиджу великой державы не грозит статус «страны-агрессора», её граждане не становятся «пушечным мясом» для ведения боевых действий, не разрушаются населённые пункты и инфраструктура.

Хотелось бы отметить, что необходимым условием успешного осуществления политики мягкой силы всегда были тайные, кулуарные договорённости. И действительно, сложно представить, что страна, оплачивающая лояльность или солидарность других стран с её позицией, будет публично требовать от них выполнять обязательства. Хотя чему только необычному мы не становимся свидетелями в наш парадоксальный век!

«Американская помощь воспринималась ими как нечто само собой разумеющееся»

В недавнем докладе Государственного департамента США «Практика голосований в ООН в 2017 году» было отражено, какие страны и сколько раз поддерживали американскую позицию в Генеральной Ассамблее, а какие – нет. И цифры в докладе, по мнению Белого дома, оказались весьма неутешительные. Индекс поддержки США в Генассамблее ООН в 2017-м в итоге получился крайне низким – всего лишь 31 процент.

Исходя из показателей голосования, лучший друг США в Генассамблее – Израиль: его индекс поддержки составляет 94 процента. На втором месте – Канада с 69 процентами. Даже верные друзья США из числа прибалтийских стран, а также Польша и Украина имеют индекс поддержки всего лишь 50 процентов с небольшим. А вот к остальным союзникам у США возникли нешуточные вопросы. У Саудовской Аравии и Катара по 25 процентов, у Пакистана лишь 24, у Афганистана – 21, у Ирака тоже 21. Многие африканские страны набрали 20 с лишним процентов, а у России – 30.

«Америка оплачивает 22 процента бюджета ООН – больше, чем три остальных крупнейших донора вместе взятых. Однако в 2017 году ООН поддержала нашу позицию всего лишь в 31 проценте случаев… Такой вариант возврата наших инвестиций неприемлем». Также посол обрушилась на отдельные страны, которые получают деньги от Соединенных Штатов, но «плохо» голосуют, то есть не вместе с ними. «Президент Трамп хочет убедиться в том, что наша международная помощь – а мы самые щедрые в мире доноры – служит американским интересам. И мы не хотим, чтобы американская помощь воспринималась ими как нечто само собой разумеющееся», – отметила Никки Хейли.

«Только для друзей Америки»

Недавно американское издание Foreign Policy на своих страницах опубликовало 53-страничный конфиденциальный служебный документ, озаглавленный «Программа международной помощи „Америка прежде всего“» и помеченный грифом «особо важный». По мнению представителя США при ООН Никки Хейли, сей документ должен «стать той вехой, от которой следует отсчитывать разумность и последствия оказания международной помощи».

Этот документ можно считать просто-таки революционным переосмыслением алгоритма американской международной помощи, инициированного Трампом, который ещё ранее в докладе о положении в стране призвал конгресс «принять меры, которые гарантировали бы, что средства, расходуемые США на гуманитарную помощь, служили бы американским интересам и попадали только к друзьям Америки».

«Расточительная политика по оказанию международной помощи привела к тому, что из неё извлекают выгоду слишком многие; следует либо урезать помощь, либо конвертировать её в поддержку в ООН и других организациях». В документе предлагается изучить ситуацию с 40 странами, которые в 2016 году получили от США помощь на общую сумму в 100 млн долларов, но голосовали против американских предложений в 54% случаев.

Сотрудники ведомства Хейли приводят в пример три профинансированных США проекта, которые следует пересмотреть из-за недостаточной поддержки американских инициатив странами-реципиентами: профессиональное обучение в Зимбабве стоимостью в 3,1 млн долларов; борьба с климатическими изменениями во Вьетнаме – 6,6 млн долларов; программа строительства школ в Гане – 4,9 млн долларов. В документе подсчитывается, что американская помощь этим трём странам в 2016 году составила в общей сложности 580 млн долларов. При этом Гана поддерживала США в ООН в 54% случаев, Вьетнам – в 38%, а Зимбабве – в 19%.

Нужно отметить, что это не первый раз, когда Хейли возмущается отсутствием поддержки США в ООН – впервые она заявила об этом после голосования по статусу Иерусалима в 2017 году. Однако тогда это можно было списать на эмоции после того, как абсолютное большинство союзников Америки не поддержали ее решение признать Иерусалим столицей государства Израиль.

«Если наши предупреждения не окажут воздействия, то, как говорит президент, „мы хорошо сэкономим“», – отмечается в документе. Ряд консерваторов уже давно негодуют, что страны, которые получают американскую помощь, регулярно голосуют против США в Генеральной Ассамблее ООН. «Я придерживаюсь той точки зрения, что голосование в ООН должно иметь определённые последствия для стран, которые голосуют против нас», – заявил бывший посол США в ООН Джон Болтон, недавно назначенный советником по национальной безопасности.

Затратный статус Мирового Управляющего

По мнению Эрика Шварца, президента организации International Refugees, такой шаг снизит влияние США по всему миру: «Расположение, которым США пользуются во всех странах, во многом является результатом проявления американцами международной солидарности. Отход от неё стал бы настоящим позором».

Исторически большинство великих держав (начиная с Древней Греции, Франции Людовика XIV и Германской империи), находясь в апогее своей военной мощи, пренебрегали дипломатией и ее важнейшим инструментом – политикой мягкой силы, предпочитая решать свои проблемы силовым путем. В результате такого подхода дипломатические инструменты всегда нивелировались. Трамп просто пришел на уже готовые проблемы и считает себя в праве экстравагантно озвучивать их вслух.

Более того, создаётся ощущение, что Трамп и Хейли не собираются решать эти проблемы через возврат к мягкой силе и укрепление американского доминирования в мире. Отношение президента к Евросоюзу и европейским партнёрам, озвученное вовремя визитов Меркель и Макрона в Вашингтон, его новая доктрина «Америка прежде всего», упор на возврат национальных предприятий в США демонстрируют, что он хочет вылечить проблему отказом от статуса Мирового Управляющего и всех тех затрат, которые этот статус несет. Именно поэтому он и ставит публично своих реципиентов перед новыми правилами игры. Те страны, которые с ними согласятся, вынуждены будут публично отказаться от части суверенитета. Те же, кто будет протестовать, могут попрощаться со значительной долей американской гуманитарной помощи.

Веду я весь этот разговор к тому, что нам, как стране слабой и избравшей для себя в качестве пути становления не развитие собственной промышленности и производства, а «заглядывание в руки» странам-донорам, необходимо держать ухо востро – мало ли чего зарубежные «партнёры» потребуют взамен. Добро ещё, чтоб публично не потребовали выполнять принятые в обмен на помощь обязательства.