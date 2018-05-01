Зафиксирована атака на сайт местных выборов в США, проведенная с компьютера в Украине

Следователи обнаружили доказательства постороннего вмешательства в работу сайта местных выборов в Теннеси. На этом сайте размещали данные о результатах первого раунда выборов, передает CBS.

Как установили следователи, в течение общего кибернападения, которое стало вероятной причиной прекращения работы сайта, были задействованы украинские IP-адреса. Компания Sword & Shield Enterprise Security уточняет, что 1 мая на сайте находились пользователи из "подозрительно большого количества стран" - более 100 по всему миру.

"Учитывая подозрительную деятельность и, особенно, доказанное одновременное злонамеренное вмешательство с IP адресов в Украине ... считаю, целесообразно выдвинуть гипотезу, что это было умышленное действие", - заявил заместитель директора графства Нокс по информационным технологиям.

Он также уточнил, что данные голосования не пострадали, однако сайт не работал в течение часа после закрытия избирательных участков.

Эксперты также выразили обеспокоенность тем, что другие государства могут использовать подобные атаки для снижения доверия к демократическим процессам в обществе.