Глеб Милютин: фискальной службой Одесщины в сводный бюджет направлено 6,5 млрд грн

Одесская область продолжает демонстрировать положительную динамику увеличения поступлений налогов и сборов в бюджеты всех уровней,

- сообщил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

От Одесчины на протяжении января-апреля текущего года в сводный бюджет Украины поступило более 6,5 млрд грн налогов и сборов, что больше прошлогодних поступлений на 1,1 млрд грн, или 20%.

Начальник фискальной службы Одесской области отмечает, что за этот период поступления увеличились по всем бюджетоформирующим налогам.

В частности, в Государственный бюджет уплачено 1,4 млрд грн налога на добавленную стоимость (+35%), 715 млн грн налога на доходы физических лиц (+ 23%), почти 450 млн грн налога на прибыль (+20%), 210 млн грн военного сбора (+24%) и 50 млн грн (+44%) акцизного налога.

Комментируя показатели поступлений, Глеб Милютин подчеркивает:

Значительную роль в увеличении поступлений в бюджеты всех уровней играет постоянная разъяснительная работа, диалог с налогоплательщиками и эффективные контрольно-проверочные мероприятия. Диалог с предпринимателями и общественностью, обеспеченный в частности ежемесячными встречами с бизнесом, является фундаментом для усовершенствования работы фискальной службы области. Из первых уст мы узнаем об имеющихся пробелах, над устранением которых оперативно работаем.

Напоминаем, что ГФС определено 9 базовых стратегических направлений деятельности до 2020 года, среди которых добровольная уплата, эффективное администрирование налогов и сборов, управление рисками и налоговый контроль.