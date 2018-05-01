Глеб Милютин: фискальной службой Одесщины в сводный бюджет направлено 6,5 млрд грн

От Одесчины на протяжении января-апреля текущего года в сводный бюджет Украины поступило более 6,5 млрд грн налогов и сборов, что больше прошлогодних поступлений на 1,1 млрд грн, или 20%.
Начальник фискальной службы Одесской области отмечает, что за этот период поступления увеличились по всем бюджетоформирующим налогам.
В частности, в Государственный бюджет уплачено 1,4 млрд грн налога на добавленную стоимость (+35%), 715 млн грн налога на доходы физических лиц (+ 23%), почти 450 млн грн налога на прибыль (+20%), 210 млн грн военного сбора (+24%) и 50 млн грн (+44%) акцизного налога.
Комментируя показатели поступлений, Глеб Милютин подчеркивает:
Напоминаем, что ГФС определено 9 базовых стратегических направлений деятельности до 2020 года, среди которых добровольная уплата, эффективное администрирование налогов и сборов, управление рисками и налоговый контроль.