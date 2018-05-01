Причиной пожара в ресторане на Дерибасовской стало возгорание вытяжки

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По информации ведомства, сигнал о возгорании в ресторане «Братья Гриль» поступил накануне в 12 часов 32 минуты. Уже через пять минут на место прибыл первый пожарный экипаж.
Как выяснилось, произошло возгорание вытяжки на втором этаже. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.
Пожарные эвакуировали персонал и посетителей и в течение двадцати минут погасили пожар.
Пострадавших нет. В борьбе с огнем было задействовано семь единиц техники и двадцать шесть человек личного состава.