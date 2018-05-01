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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Причиной пожара в ресторане на Дерибасовской стало возгорание вытяжки

Категория: Новости / Происшествия


Причиной пожара в ресторане на Дерибасовской стало возгорание вытяжки

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации ведомства, сигнал о возгорании в ресторане «Братья Гриль» поступил накануне в 12 часов 32 минуты. Уже через пять минут на место прибыл первый пожарный экипаж.

Как выяснилось, произошло возгорание вытяжки на втором этаже. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.

Пожарные эвакуировали персонал и посетителей и в течение двадцати минут погасили пожар.

Пострадавших нет. В борьбе с огнем было задействовано семь единиц техники и двадцать шесть человек личного состава.

Причиной пожара в ресторане на Дерибасовской стало возгорание вытяжки

 



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