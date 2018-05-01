Долг ОПЗ перед структурами Дмитрия Фирташа мешает приватизации предприятия

Долг Одесского припортового завода (ОПЗ) перед DF Group, Национальной акционерной компанией "Нафтогаз" и другими контрагентами достиг 7,2 млрд гривен. Об этом рассказал и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

"ОПЗ, наверное, пойдет на приватизацию вторым. Для этого мы сейчас вместе с Кабинетом министром и с теми советниками, которых мы привлекаем, ищем пути реструктуризации долговых обязательств этого предприятия. Долг завода на данный момент перед DF Group, НАК "Нафтогазом" и другими контрагентами составляет около 7,2 миллиарда гривен", - отметил и.о. главы ФГИ.

Напомним, Трубаров рассказал, что в Украине первым на продажу могут выставить "Центрэнерго". "Думаю, что "Центрэнерго" будет первым реализован. По крайней мере, мы на это рассчитываем. Советник - польский филиал компании Ernst&Young, активно работает над этим. В Польше сейчас уже проводятся первые road show с привлечением потенциальных инвесторов", - сообщил и.о. главы фонда.