В конце мая – начале июня начинается сезон цветения. Рекомендации аллергологов

Сезонная аллергия, называемая поллинозом, или пыльцевой аллергией, обусловлена реакцией организма на содержание в воздухе специфических аллергенов — пыльцы деревьев, кустарников и трав.

Специалисты выделяют три волны сезонной аллергии. Первая из них, сезон которой в Одессе уже закончился, связана с реакцией на пыльцу деревьев и кустарников, чаще всего ольхи, березы, дуба и граба.

Тополиный пух, вопреки распространенному мнению, не является активным аллергеном, однако сорбирует и разносит аллергенную пыльцу других растений. Кроме того, тополиный пух вызывает механическое раздражение дыхательных путей и слизистой глаза.

Второй подъем сезонной аллергии в Одесском регионе связан с цветением луговых трав и злаков и продолжается с середины мая до середины июля.

Третья волна цветения и сезонной аллергии наблюдается в конце лета. Она наиболее активная и длительная, чаще всего связана с сорняками — амброзией, полынью и лебедой.

Симптомы аллергии могут напоминать ОРВИ: заложенность и обильные выделения из носа, чихание, першение в горле, сухой удушливый кашель. Могут возникать ощущение рези в глазах, слезотечение, светобоязнь и другие признаки аллергического конъюнктивита. В особо тяжелых случаях могут наблюдаться приступы удушья, как при бронхиальной астме.

«При появлении симптомов аллергии нужно обратиться к врачу, потому что сам пациент не всегда может отличить аллергию от респираторной инфекции. Специалист проведет кожные пробы и лабораторную диагностику для определения конкретного аллергена. Лечение проводится только врачом-аллергологом. При системной терапии и соблюдении назначений лечащего врача аллергия хорошо поддается лечению», — отметила главный внештатный аллерголог городского департамента здравоохранения Людмила Пушкарская.

В Одессе аллергологический центр с современной диагностической базой работает при городской больнице №5 по адресу: ул. Троицкая, 37. Здесь квалифицированные специалисты помогут точно установить причину аллергии и назначат необходимое лечение.

Рекомендации по профилактике аллергии в сезон распространения тополиного пуха:

1. Следует максимально избегать контакта с аллергеном — установить на окна и форточки специальную сетку или марлю, надевать солнцезащитные очки, в машине закрывать окна и пользоваться кондиционером, детскую коляску защитить москитной сеткой.

2. Необходимо тщательно соблюдать меры гигиены, чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку.

3. После возвращения домой с улицы нужно обязательно переодеться, умыться, промыть полость носа. Не реже двух раз в день необходимо принимать душ или ванну и чаще умываться, чтобы на лице не скапливалась пыльца, которую переносит пух.

4. Во время обострения аллергии следует придерживаться диеты, не употреблять шоколад, яйца, морепродукты и другие потенциально аллергенные продукты. При аллергии на пыльцу злаков лучше отказаться от геркулеса, хлебного кваса, кофе, какао, копченой колбасы и мучных изделий.

5. Людям, которые уже наблюдаются у аллерголога и знают свой диагноз, необходимо принимать те препараты, которые им рекомендовал врач.