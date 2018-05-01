Украинская авиакомпания будет продавать авиабилеты Киев-Одесса по 500 гривен

Новая украинская авиакомпания SkyUp будет продавать билеты на внутренние рейсы по Украине по цене от 499 гривен в одну сторону. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Мининфраструктуры.

"Стоимость всех регулярных перевозок будет формироваться по лоукост-модели без багажа и выбранных услуг. Стоимость будет зависеть от направления выбраного путешествия и от времени приобретения билетов. Например, билет "Киев-Одесса" будет стоить от 499 гривен в одну сторону", - говорится в сообщении.

Планируется, что первые внутренние регулярные рейсы запустятся в конце июня 2018 года. На первом этапе рейсы запланировано по двум направлениям: Киев - Одесса, Харьков - Одесса.