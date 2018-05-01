В Ротонде Горсада продолжают звучать песни об Одессе

Яркое исполнение одесских песен, более сотни танцующих одесситов – сезон концертов от талантливых студентов Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета в Ротонде Одесского горсада продолжается! Это событие дарит яркие эмоции всем одесситам и гостям города.
Эти традиционные летние концерты проходят при поддержке почетного гражданина Одессы и области, народного депутата Украины Сергея Кивалова.
В основе репертуара участников летних концертов - песни о море, песни об Одессе. Это полюбившиеся всем «Шаланды полные кефали», «Мясоедовская», «У Черного моря», «Одесский порт», и каждый раз появляются все новые и новые хиты. Ведь об Одессе написано более тысячи песен.
Звучащие у Ротонды Горсада песни создают особую ауру для того чтобы горожане отдыхали здесь, танцевали, веселились, а те, кто приехал в Одессу, понимали, что Одесса рада их видеть.
Анна – гостья Одессы, и она рада, что сумела побывать в этот вечер в Горсаду.
Кто-то узнал о концертах в ротонде Горсада, прогуливаясь по городу, кого-то впервые пригласили сюда друзья, а кого-то даже… собственные дети. Такие «выходы в свет» улучшают людям настроение и придают их жизни дополнительный смысл.
Лидия Милевская живет недалеко от Горсада – на Дворянской.
По словам гостей праздника, они благодарны за возможность посещать такие концерты в центре города.
Одесские песни – это величайшее достояние нашего города, кладезь нашей неповторимой культуры и знаменитого на весь мир Одесского колорита, а поэтому мы непременно должны сохранить их для будущих поколений. Именно с целью популяризации и сохранения одесской песенной культуры народный депутат Украины Сергей Кивалов выступил с инициативой проведения вокального конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя». В этом году данный конкурс проходит уже шестой раз. Подведение итогов конкурса на лучшее исполнение песни об Одессе «Пою о тебе я, Одесса моя», будет приурочено ко Дню города – 2 сентября 2018 года. Конкурс открытый, к участию в нем приглашаются абсолютно все желающие, без ограничения возраста и образования.
Отсутствие возрастных ограничений стало отличительной особенностью и сравнительно нового песенного конкурса «Песни у моря». На одной сцене могут выступить и седовласые ветераны, и совсем юные ребята, которые делают свои первые шаги в творческой карьере. И хотя это конкурс одесской песни, но в нем всегда есть место и фольклору, и зарубежным композициям, и авторской песне.
Инициатор концертов всегда присутствует на музыкальных вечерах. Одесситы знают об этом и всегда рады видеть, чтобы обратиться к народному депутату с просьбой или просто высказать слова благодарности за внимание к одесситам и уважение к традициям нашего города.
Над исполнением и репертуаром работает целая группа Центра культуры Одесской юракадемии. Вокалисты специально готовятся и подбирают как уже хорошо всем известные, так и новые авторские композиции о нашем городе. Рассказывает активистка Центра культуры студентка Юлия Билявская:
Это один из многих социальных проектов, которые успешно работают на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета. На этой площадке будет проходить отборочный тур конкурса «Песни у моря». А в середине лета в Затоке на базе отдыха европейского уровня Одесской Юракадемии состоится его финал. Победители, естественно, будут награждаться ценными подарками, премиями и дипломами, но поднять настроение одесситам – вот главная задача коллектива исполнителей, участвующих в этом проекте.
Да, что и говорить, сколько лирических и задушевных песен написано об Одессе, и скольких талантливых вокалистов подарила миру наша Одесса! Теперь, с началом летнего сезона, такие концерты будут проходить в Городском саду каждую субботу в 19-00. Прийти послушать прекрасные концерты и интересно провести свой досуг могут все желающие!