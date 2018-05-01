В Ротонде Горсада продолжают звучать песни об Одессе

Яркое исполнение одесских песен, более сотни танцующих одесситов – сезон концертов от талантливых студентов Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета в Ротонде Одесского горсада продолжается! Это событие дарит яркие эмоции всем одесситам и гостям города.

Эти традиционные летние концерты проходят при поддержке почетного гражданина Одессы и области, народного депутата Украины Сергея Кивалова.

В основе репертуара участников летних концертов - песни о море, песни об Одессе. Это полюбившиеся всем «Шаланды полные кефали», «Мясоедовская», «У Черного моря», «Одесский порт», и каждый раз появляются все новые и новые хиты. Ведь об Одессе написано более тысячи песен.

Звучащие у Ротонды Горсада песни создают особую ауру для того чтобы горожане отдыхали здесь, танцевали, веселились, а те, кто приехал в Одессу, понимали, что Одесса рада их видеть.

Все ждут и любят эти выступления. Мы очень благодарны Сергею Васильевичу за эту радость, за эти песни и танцы. Мы отдыхаем, веселимся, здесь получаешь исключительный заряд бодрости и энергии. Хочется жить!

— говорит завсегдатай музыкальных вечеров в городском саду Людмила.

Анна – гостья Одессы, и она рада, что сумела побывать в этот вечер в Горсаду.

Такое волшебство, просто невозможно усидеть! Это уникальная инициатива, формат отдыха, который я не видела ни в одном городе мира. Организаторам конкурса удалось сделать невероятное – соединить в одном проекте людей разных поколений. Люди объединяются – это самое главное.

— говорит Анна.

Эти концерты нас вдохновляют. Мы ждем этих суббот, мы так рады, что даже молодеем здесь.

— говорит постоянная слушательница концертов Валентина Казанжий.

Кто-то узнал о концертах в ротонде Горсада, прогуливаясь по городу, кого-то впервые пригласили сюда друзья, а кого-то даже… собственные дети. Такие «выходы в свет» улучшают людям настроение и придают их жизни дополнительный смысл.

Лидия Милевская живет недалеко от Горсада – на Дворянской.

Мне все здесь нравится, я хожу сюда уже восемь лет. Конечно, важно людям собираться, особенно пенсионерам. Нам же скучно, ходить некуда, а здесь весело, очень хорошо.

— говорит она.

По словам гостей праздника, они благодарны за возможность посещать такие концерты в центре города.

Хочу поблагодарить Сергея Кивалова, который дарит нам такую радость, и все одесситы, которые не посещают эти музыкальные вечера – очень много теряют.

— говорит одесситка Елена Згурова.

Одесские песни – это величайшее достояние нашего города, кладезь нашей неповторимой культуры и знаменитого на весь мир Одесского колорита, а поэтому мы непременно должны сохранить их для будущих поколений. Именно с целью популяризации и сохранения одесской песенной культуры народный депутат Украины Сергей Кивалов выступил с инициативой проведения вокального конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя». В этом году данный конкурс проходит уже шестой раз. Подведение итогов конкурса на лучшее исполнение песни об Одессе «Пою о тебе я, Одесса моя», будет приурочено ко Дню города – 2 сентября 2018 года. Конкурс открытый, к участию в нем приглашаются абсолютно все желающие, без ограничения возраста и образования.

Отсутствие возрастных ограничений стало отличительной особенностью и сравнительно нового песенного конкурса «Песни у моря». На одной сцене могут выступить и седовласые ветераны, и совсем юные ребята, которые делают свои первые шаги в творческой карьере. И хотя это конкурс одесской песни, но в нем всегда есть место и фольклору, и зарубежным композициям, и авторской песне.

Инициатор концертов всегда присутствует на музыкальных вечерах. Одесситы знают об этом и всегда рады видеть, чтобы обратиться к народному депутату с просьбой или просто высказать слова благодарности за внимание к одесситам и уважение к традициям нашего города.

Этот социальный проект, который действует уже более пяти лет является очень успешным и пользуется большой популярностью. Репертуар, который исполняют студенты Одесской Юракадемии и студенты Международного гуманитарного университета, нравится всем одесситам и гостям нашего города. Нравится, потому что песни, которые здесь звучат – в основном об Одессе. Мы искренне любим свой город, и тот, кто к нам приезжает – тоже влюбляется в Одессу.

— говорит Сергей Кивалов.

Над исполнением и репертуаром работает целая группа Центра культуры Одесской юракадемии. Вокалисты специально готовятся и подбирают как уже хорошо всем известные, так и новые авторские композиции о нашем городе. Рассказывает активистка Центра культуры студентка Юлия Билявская:

Организовываются такие душевные мероприятия, и нам очент приятно и интересно выступать перед такой публикой, которая своими аплодисментами поддерживает нас и всегда восхищается. Мы хотим видеть улыбки одесситов. Люди, которые пришли сюда, искренне радуются, поют, танцуют, улыбаются друг другу – для нас это самое ценное.

Это один из многих социальных проектов, которые успешно работают на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета. На этой площадке будет проходить отборочный тур конкурса «Песни у моря». А в середине лета в Затоке на базе отдыха европейского уровня Одесской Юракадемии состоится его финал. Победители, естественно, будут награждаться ценными подарками, премиями и дипломами, но поднять настроение одесситам – вот главная задача коллектива исполнителей, участвующих в этом проекте.

Да, что и говорить, сколько лирических и задушевных песен написано об Одессе, и скольких талантливых вокалистов подарила миру наша Одесса! Теперь, с началом летнего сезона, такие концерты будут проходить в Городском саду каждую субботу в 19-00. Прийти послушать прекрасные концерты и интересно провести свой досуг могут все желающие!