Тетя погибшей в ДТП на Тираспольском шоссе девочки скончалась в больнице

Вторая пострадавшая в результате ДТП, которое произошло 2 июня на Тираспольском шоссе, скончалась, не приходя в сознание, в Еврейской больнице.

Об этом сообщил главврач медучреждения Олег Атанасов.

«С момента поступления больная находилась в крайне тяжелом состоянии, в коме третьей степени. К сожалению, сегодня в 10 утра мы констатировали смерть. У нее была тяжелая черепно-мозговая травма, внутричерепное кровоизлияние, дополнительные методы исследования, МРТ или компьютерную томографию, произвести не удалось в связи с тяжестью состояния», — отметил главный врач медучреждения Олег Атанасов.

У молодой женщины нет близких родственников. Ее жених (родной дядя погибшей девочки) сейчас проходит службу в Вооруженных силах Украины.

В связи с ее смертью полиция переквалифицировала случившееся на часть 3 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, причинившее гибель нескольких лиц. Виновнице ДТП грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Сегодня ей должны избрать меру пресечения.

Напомним, трагедия произошла вечером 2 июня на пересечении Тираспольского шоссе и 1-го Амурского переулка. 20-летняя Юлия несла на руках через дорогу трехлетнюю Аришу. Их сбила Toyota RAV4 под управлением 68-летней женщины.

Авария произошла на глазах у матери Ариши, впоследствии доставленной в психиатрическую лечебницу.

Сегодня жители Ленпоселка перекрыли шоссе в районе аварии. Они требуют починить светофор, который сейчас работает только в режиме мигающего желтого.