Законопроект об Антикоррупционном суде поддержали 12 из 16 одесских нардепов

Верховная Рада несколько дней рассматривала поправки к законопроекту, внесённые отдельными депутатами. Почти все они были отклонены. Правда, в последний момент в документ включили всё–таки поправку о так называемом «вето совета международных экспертов». Согласно этой норме, три или более членов этого совета, специального консультационного органа при Антикоррупционном суде, усомнившиеся в чистоплотности того или иного кандидата в судьи данного суда, могут заблокировать его назначение.

Отметим, что на принятии законопроекта настаивали в Евросоюзе, а МВФ называл учреждение Антикоррупционного суда обязательным условием для выделение Украине очередного кредита, который жизненно необходим для того, чтобы оплатить проценты по ранее взятым кредитам. Поддержать законопроект в зале перед голосованием лично просил нардепов президент Украины Пётр Порошенко.

7 июня Верховная Рада окончательно приняла закон об Антикоррупционном суде. За законопроект проголосовали 315 депутатов.

Большинство одесских нардепов прислушались к просьбе главы государства. За закон об Антикоррупционном суде проголосовали Гончаренко, Чекита и Урбанский из БПП, Унгурян и Фаермарк из «Народного фронта», Барвиненко, Гуляев, Климов, Киссе и Пресман из «Видродження» и Иван Фурсин из «Воли народа». Появился в зале и проголосовал за даже традиционно отсутствующий Эдуард Матвийчук. Иными словами, в целом свои голоса в поддержку законопроекта отдали 12 из 16 одесских нардепов. Впрочем, нашлись и «ослушники». Так, не явился в столь важный день в сессионный зал нардеп Дмитрий Голубов, а «фронтовик» Евгений Дейдей, хотя и был в зале, голосовать «за» не стал, предпочтя воздержаться. В соответствии с позицией своей фракции, не дали голоса в поддержку законопроекта «оппозиционеры» Николай Скорик и Сергей Кивалов: первый голосовал против, второй не голосовал вообще (что в целом одно и то же).