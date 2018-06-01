Трое неизвестных лиц избили журналиста Константина Гречаного

Вечером 8 июня трое неизвестных лиц напали на журналиста Константина Гречаного. Об этом сам Константин написал на своей странице в Facebook.

«Трое неизвестных вчера вечером в районе Армейской. Появились сзади, сбили с ног. Сумка слетела сразу. Один душил, двое избивали. Успел только закрыть лицо, но и то, не очень удачно. Не угрожали, приветы не передавали. Полиция думает, что гопота. Есть подозрения, что могут быть повторы в этом районе», — рассказал Гречаный.

«Помощь не нужна. Полиция занимается уже. Просто ещё раз прошу, будьте осторожны именно в пределах квадрата Говорова — Сегедская — Армейская — Гагарина. По ходу, это не местные беспредельщики и ещё могут "работать" там», — предупредил журналист.