В Одесской области обнаружен труп студентки

По информации ИА «Бессарабия –информ», тело восемнадцати летней студентки профессионального лицея обнаружили накануне в общежитии в Килие.

По информации полиции, девочка была воспитанницей местной школы-интерната. На теле не обнаружено следов насильственной смерти.

Однако каких-либо свидетельств суицида тоже не обнаружено. Как и предсмертной записки.

К тому же соученики погибшей говорят о том, что никаких следов суицидальных настроений у нее не замечали.

Проводится расследование. Решается вопрос о квалификации происшедшего.