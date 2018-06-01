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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

В Одесской области обнаружен труп студентки

Категория: Новости


В Одесской области обнаружен труп студентки

  По информации ИА «Бессарабия –информ», тело восемнадцати летней студентки профессионального лицея обнаружили накануне в общежитии в Килие.

По информации полиции, девочка была воспитанницей местной школы-интерната. На теле не обнаружено следов насильственной смерти.

Однако каких-либо свидетельств суицида тоже не обнаружено. Как и предсмертной записки.

К тому же соученики погибшей говорят о том, что никаких следов суицидальных настроений у нее не замечали.

Проводится расследование. Решается вопрос о квалификации происшедшего.



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