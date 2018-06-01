В библиотеке имени Паустовского состоялось заседание «Морская библиотека», посвященное журналистам

На минувшей неделе в Одесской библиотеке-филиале №2 им. К. Г. Паустовского состоялось пятое заседание кают-компании «Морская библиотека».

Встреча, которая проходила в формате виртуального круиза на быстроходном лайнере, была посвящена морским журналистам.

Участниками кают-компании стали одесские писатели, поэты и художники, которым именно журналистская деятельность помогла раскрыть многогранность таланта: журналист-литератор Вероника Коваль, журналист-поэт Владислав Китик, журналист-поэт Вячеслав Слисарчук, журналист-детский писатель Инна Ищук, журналист-писатель Лариса Булло, журналист-режиссёр-маринист Александр Азарьев и другие.

Перед участниками встречи выступили гости, жизнь и профессиональная деятельность которых связана с морем: главный редактор газеты «Моряк Украины» Анатолий Венгрук, врач Закир Калмыков, много лет отдавший работе на пассажирских судах ЧМП, журналист Лариса Булло, которая 15 лет проработала в Одесском порту, была редактором газеты «Одесский портовик», моряк-ветеран ЧМП, поэт, лауреат литературной премии им. К. Г. Паустовского 2018 года Владислав Китик.

Свои новые книги «Одесса триумфальная и «Под звездой Паустовского-2» презентовали лауреаты литературной премии им. К. Г. Паустовского - журналист, режиссёр Александр Азарьев и старший научный сотрудник музея им. К. Г. Паустовского Светлана Кузнецова.

С творчеством одесского художника-мариниста Александра Болтина присутствующих познакомила журналист, литератор, дипломант литературной премии им. К. Г. Паустовского 2018 года Вероника Коваль. А лауреат литературной премии им. К. Г. Паустовского Мария Соколова рассказала участникам виртуального круиза о знаменитом писателе-маринисте, журналисте, профессиональном моряке, авторе 33 книг морской тематики Викторе Конецком.

В завершение участники кают-компании и гости ознакомились с коллекцией монет разных стран мира, которую представил сотрудник библиотеки Александр Апаринов, и подарили библиотеке свои книги о море и журналистах.

Следующее, 6-е, заседание кают-компании «Морская библиотека» состоится 6 июля в 16.00 и будет посвящено флоту.