Бывший директор лагеря «Виктория» жалуется на начальника конвоя

13 июня в Киевском райсуде прошло очередное заседание по делу экс-директора сгоревшего лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна.

На заседании защитник обратился к суду с просьбой установить данные начальника конвоя Саркисяна и вызвать его в суд. Он аргументировал это тем, что мужчина угрожает его подзащитному.

Экс-директор лагеря также пожаловался суду на конвой.

«Вы что, хотите чтобы меня убили здесь?» — кричал Саркисян.

Отметим, он не уточнял какие именно ему поступали угрозы.

Суд поручил прокуратуре разобраться с этим.

Далее приступили к продолжению рассмотрения письменных доказательств. Прокурор предоставила результаты судебно-медицинской и пожарной экспертиз. Последняя показала, что причина возгорания пока не установлена, а лакокрасочное покрытие оказалось не огнестойким.

Следующее заседание состоится 19 июня.