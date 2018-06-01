В Одесском регионе не хватает спасателей

Для обеспечения надлежащего уровня пожарной безопасности в регионе требуется создать 50 пожарных команд.

Об этом сообщили в ходе заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ОГА.

Отметим, что распоряжение о создании в области дополнительных пожарных команд губернатор Максим Степанов подписал еще зимой. Однако до сих пор в некоторых районах нет ни одной команды спасателей. В частности, речь идет о 14 ОТО и 7 районах области – Ананьевском, Ивановском, Окнянском, Любашевском, Николаевском, Ширяевском и Раздельнянском.

Глава области в ходе заседания профильной комиссии отметил, что руководители райадминистраций и ОТО несут личную ответственность за выполнение данного распоряжения.

Напомним, что в настоящее время на территории Одесской области функционируют 62 пожарные команды.