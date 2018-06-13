На одном из одесских пляжей задержали извращенца

72-летний мужчина несколько дней приставал к 12-летней девочке в Аркадии - пока его не задержали.

О непристойном поведении пожилого мужчины полицейским рассказал охранник пляжа, его слова также подтвердила сама пострадавшая.

По её словам, старичок клеился к ней несколько дней подряд, разговаривал на непристойные темы и даже пытался потрогать. Девочка позвала на помощь охранника, при виде которого пожилой извращенец скрылся. Однако бич-бой передал описание пожилого ловеласа полиции, которая вскоре нашла и задержала его. Тот отрицать свою вину не стал.

В итоге мужчине грозит уголовная ответственность по ст. 156 (развращение несовершеннолетних), предполагающей лишение свободы на трёх лет или ограничение свободы на срок до пяти лет.