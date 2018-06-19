Участники митинга под Верховной Радой утром применили против правоохранителей дубинки и слезоточивый газ

Возле центрального входа в здание Верховной Рады Украины во вторник, 19 июня, проходят акции воинов–афганцев, чернобыльцев и шахтёров. Основное требование протестующих афганцев — приравнять их льготы к льготам участников боевых действий.

Из–за митинга движение в центре Киева ощутимо усложнилось.

Затем воины-афганцы преодолели оцепление полиции и прорвались непосредственно к зданию Рады. В настоящее время они находятся под окнами парламента. В связи с этим перекрыты все входы и выходы в здание Верховной Рады — туда никого не пускают и не выпускают.

«Пока задержанных нет. Сейчас разберёмся, что здесь происходит», - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко. На вопрос о пострадавших он ответил: «Есть информация о незначительных повреждениях, которые получил один из полицейских в ходе потасовки на ступеньках у входа в Раду».