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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Серьезное ДТП с участием грузовика и легковых автомобилей произошло под Одессой

Категория: Новости


Серьезное ДТП с участием грузовика и легковых автомобилей произошло под Одессой

По информации ГСЧС, на двадцать третьем километре Старокиевского шоссе в Лиманском районе произошло столкновение грузовика с двумя легковыми автомобилями.

Серьезно пострадали два человека — водитель и пассажир одной из легковых автомобилей.

Для того, чтобы извлечь их из покореженного салона, пришлось задействовать спасателей и спецтехнику. В результате обоих аккуратно достали и передали медикам.

В работах были задействованы одна единица техники и шесть человек личного состава.

Причины ДТП устанавливаются. Проводится расследование.



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