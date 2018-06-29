Серьезное ДТП с участием грузовика и легковых автомобилей произошло под Одессой

По информации ГСЧС, на двадцать третьем километре Старокиевского шоссе в Лиманском районе произошло столкновение грузовика с двумя легковыми автомобилями.

Серьезно пострадали два человека — водитель и пассажир одной из легковых автомобилей.

Для того, чтобы извлечь их из покореженного салона, пришлось задействовать спасателей и спецтехнику. В результате обоих аккуратно достали и передали медикам.

В работах были задействованы одна единица техники и шесть человек личного состава.

Причины ДТП устанавливаются. Проводится расследование.