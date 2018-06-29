Сословное общество вместо демократии ВИДЕО

Руководство "Нафтогаза" выплатит себе 46,3 миллиона долларов премий за выигрыш суда у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, к которому имеет весьма косвенное отношение.

Граждане, которые интересуются жизнью чиновников и депутатов, неоднократно обращали внимание на поведение этих людей с точки зрения отношения к стране и народу в целом. Сюда относится и принимаемые законы, и выписываемые премии, и поведение за рулем, и методы обучения детей.

Берусь утверждать, в нашей стране построено классическое сословное общество эпохи позднего феодализма. И «высшие» сословия уже осознали свой статус и четко понимают, что разного рода институты, созданные для сословий низших типа суда, прокуратуры и тому подобное, для них не представляют никакой опасности.

В свою очередь «низшие» сословия еще не до конца осознали эту проблему, верят в пропагандистские сказки. Кроме того, еще не проведена более или менее четко граница между «низшими» и «высшими» (приходской священник — это представитель «верхнего» сословия или, все-таки, низшего? Сколько нужно украсть, чтобы гарантированно войти в «верхнее» сословие? Все еще не отработаны внутренние институты сословного общества, закрытые образовательные учреждения, спец суды, скажем, анткоррупционный, хотя к этому все идет.

В эпоху новой великой смуты, начавшейся для нас в 1991 году, главным «дресс-кодом» для входа в «высшие» сословия является, конечно же, имущественный ценз. Стоимость поддержания «дресс-кода» внутри сложного деления «высших» сословий (сюда пускают, а туда уже нет!) требует постоянного расхода бешеных денег! Если завел себе содержанку купил ей «мерседес», то ты молодец, но серьезные люди уже покупают «мазератти»!

С точки зрения мировой экономической конкуренции сословное регулирование это суицид. Просто потому, что никакой современной техники в сословном обществе построено быть не может, там высокие должности даются по происхождению, а не по способностям. Любая сложная технологическая система в таком обществе рассыпается крайне быстро, что у нас и происходит.

Рассмотрим пример. Представитель «высокого» сословия становится директором крупного завода. Он вызывает своих подчиненных и спрашивает: «Как будем жить?» Старые инженеры начинают ему морочить голову разными инновациями, сетями, закупками, инвестициями, подготовкой кадров и прочей мурой ... А он их спрашивает: «А сколько денег в месяц я по вашему плану смогу выводить в свой карман?» Те в ужасе: «Да тут нужно сотни миллионов вкладывать ...» И он теряет к ним любой интерес.

А его знакомый по ночному клубу ему и говорит: «У меня есть друзья — застройщики, на территории завода можно построить столько-то метров жилья! Твоя доля — столько-то миллионов долларов плюс мы создает управляющую компанию, которая будет и дальше доить этот жилой массив!». Таких историй сотни. И, что характерно, из представителей «высших» сословий не наказан никто ...

У нас всякий «успешный человек» борется за свой «мазератти» не обращая внимания на то, сколько сограждан он сделал этим беднее. «Растущий разрыв между богатыми и бедными сегодня главная опасность для человечества», - заявляет Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

Каков же выход? Возврат к партийному механизму. Главное отличие общества с партиями от сословного общества состоит в том, что партия обеспечивает институционализацию той полемики и тех противоречий, которые в сословном обществе не разрешимы.

Только партийный механизм позволяет сделать программным и вывести на уровень государственной политики сокращение разрыва между богатыми и бедными. Сословному обществу, в котором партиями названы группировки по ограблению страны это не под силу.