Вакцина против ВИЧ показала обнадеживающие результаты на людях

Клинические испытания вакцины против ВИЧ, которая должна защитить человека от разных его штаммов, показали обнадеживающие результаты.

Статья, анализирующая результаты исследования, опубликована в научном журнале Lancet.

В ней говорится, что вакцина вызвала правильную реакцию иммунной системы всех 393 участников испытаний. Она также помогла защитить обезьян от вируса, схожего с ВИЧ.

Теперь необходимо провести дальнейшие испытания и выяснить, способна ли она защитить от ВИЧ человека. В мире с ВИЧ или СПИДом живет примерно 37 миллионов человек. Каждый год появляется около 1,8 миллиона новых случаев.

Исследование проводилось в 2015-2016 годах, а в июле 2017 года ученые рассказали миру о его результатах.

Сейчас же публикуются его ключевые данные на ранней стадии, поясняют в компании Johnson & Johnson, чья дочка Janssen Pharmaceutical Companies разработала вакцину.

Несмотря на то, что лечение ВИЧ с каждым годом становится более эффективным, до сих пор и вакцина против этого вируса, и терапия оставались лишь в мечтах медиков и пациентов. Доконтактная профилактика ВИЧ эффективна, но ее нужно принимать регулярно (чуть ли не ежедневно).

Вакцина против ВИЧ стала настоящим вызовом для ученых, отчасти потому, что у этого вируса множество штаммов.

Вирус умеет мутировать с целью избежать атаки иммунной системы человека, поэтому мы не можем выработать к нему иммунитет.

Новая, так называемая мозаичная вакцина состоит из белков разных штаммов этого вируса, поэтому в идеале должна стать универсальной защитой.

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Данное исследование было рандомизированным контролируемым двойным слепым исследованием с применением плацебо, что считается стандартным методом в медицине. Ученые проверили разные варианты вакцины на здоровых участниках от 18 до 50 лет, не зараженных ВИЧ.

Участников набрали в нескольких странах - США, Руанде, Уганде, ЮАР и Таиланде. Каждый проходил курс вакцинации на протяжении 48 недель. Все виды вакцин показали себя эффективными и безопасными для пациентов.

В параллельном исследовании ученые прививали макак-резусов против вируса, похожего на ВИЧ, который поражает обезъян.

Испытуемая вакцина защитила более двух третей подопытных обезъян.

Профессор Гарвардской медицинской школы Дэн Барук, возглавлявший это исследование, оговаривается, что пока рано делать вывод о том, что эта вакцина способна предотвращать заражение.

"Способность спровоцировать специфическую реакцию иммунной системы не означает, что вакцина обязательно защитит человека от инфицирования ВИЧ", - поясняет он.

Однако результаты последнего исследования обнадеживают, и ученые уже планируют испытать вакцину на 2600 женщинах на юге Африки.

Это не первая вакцина против ВИЧ, которую тестируют на людях. Например, одна из предыдущих уже была опробована в Таиланде и показала снижение уровня заражений почти на треть.

Но этого оказалось недостаточно для ее широкого применения.

Доктор Майкл Брэйди, медицинский директор Terrence Higgins Trust, заметил, что торопиться с выводами не стоит, хотя надежда есть.

Он добавил, что на данный момент существуют такие эффективные способы профилактики заражений, как контрацепция и антиретровирусная терапия, которая предотвращает передачу инфекции.

Алекс Террьен

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