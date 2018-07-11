Одесса не получит субвенцию на реконструкцию Дворца спорта

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета согласовал распределение субвенции из госбюджета на строительство и реконструкцию дворцов спорта в 2018 году. Таковы итоги заседания комитета, состоявшегося 11 июля.

Депутаты предварительно дали разрешение на выделение 150 млн.грн. для строительства и реконструкций дворцов спорта в Тернополе, Черкассах, Виннице, Ровном, Львове и Хмельницком.

Вместе с тем, межведомственная комиссия рассматривала проекты, среди которых, кроме победителей, также были Одесская, Волынская, Полтавская и Луганская области. Однако они финансирования не получат.

Напомним, в мае 2017 года конгресс Международной федерации хоккея определил Одессу местом проведения чемпионата мира среди юниоров. В борьбе за право проведения турнира Одесса опередила австрийский Санкт-Пельтен и хоккейную столицу Италии – Азиаго.

В связи с этим в июне государство пообещало выделить 86 млн грн. на реконструкцию Дворца спорта в Одессе.

В сентябре 2017 года депутаты Одесского облсовета во время сессии утвердили изменения в бюджет области на минувший год, предусмотрев выделение 11 млн грн. на ремонт Дворца спорта, в феврале 2018 г. - добавили еще 10 млн. гривен.

В ноябре того же года в облсовете заявили, что ремонт Дворца спорта в полном разгаре. Однако позднее стало известно, что реконструкция Одесского дворца спорта займет больше времени, чем предполагалось ранее: в итоге Юниорский чемпионат мира по хоккею провели в Киеве с 14 по 20 апреля 2018 года.