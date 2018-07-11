Завтра открывается 9-й Международный Одесский кинофестиваль

Завтра, 13 июля 2018 года, в Одессе откроется IX международный кинофестиваль (ОМКФ).

Церемония открытия кинофестиваля запланирована на 19:00 в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

Начало кинофестиваля традиционно начнется с парада гостей на Красной дорожке в 18:00.

Ежегодно на момент проведения ОМКФ туристический поток в Одессу резко возрастает. В прошлом году Одесский кинофестиваль посетили около 125 тысяч зрителей.

В конкурсных и внеконкурсных программах фестиваля было показано 107 фильмов, включая сериалы, из 36 стран Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америки.

В этом году IX Одесский международный кинофестиваль продлится с 13 по 21 июля 2018 года.

В рамках фестиваля, кроме Международной конкурсной программы, традиционно будут представлены: Национальная конкурсная программа (полный метр и короткий метр), Фестиваль фестивалей, Гала-премьеры, Украинская ретроспектива, а также специальные показы – фильмы, созданные гостями кинофестиваля или членами жюри.

Кроме того, по случаю 70-летия израильского кинематографа Одесский кинофестиваль познакомит зрителей с культурным разнообразием общества Израиля и покажет фильмы: «Тиккун» реж. Авишай Сиван, «Иди, живи и стань» реж. Раду Михайляну, «И взять себе жену» реж.

Ронит Элькабец, Шломи Элькабец, «Ажами» реж. Скандер Копти, Ярон Шани, «В пяти часах от Парижа» реж. Леонид Прудовский.

Также в рамках фестиваля будут работать профессиональные секции и летняя киношкола. Во второй день кинофестиваля на Потемкинской лестнице состоится киноперфоманс черно-белой ленты 1923 года «Safety Last» режиссеров Сэма Тейлора и Фреда Наймаера.