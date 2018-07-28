Пламенная речь: как подготовиться к публичному выступлению

Почти каждый, кто выходит к микрофону, мог бы говорить более уверенно и убедительно. Для этого нужно научиться руководствоваться несколькими принципами и избегать трех ораторских ошибок.

Выступая однажды с речью, корпоративный консультант Мак Макдональд из Сиэтла, штат Вашингтон, допустил ошибку, которую не забыли ни он, ни его слушатели.

В начале своей карьеры Макдональд проводил семинар с сотрудниками Армии спасения в Лос-Анджелесе. Он стоял близко к слушателям с микрофоном, прикрепленным к галстуку.

Как произнести незабываемую речь Начните с неожиданного аргумента

Излагайте мысли последовательно и логично

Придумайте несколько метких фраз, используя противопоставление и рифмы

Хорошо заучит речь

Потренируйтесь ее произносить, но не переусердствуйте Саймон Ланкастер, спичрайтер

"Я говорил о целях, и вместо того, чтобы сказать, "Я хочу, чтобы вы сфокусировались на вашей цели", я вдруг произнес "Я хочу, чтобы вы пукнул", - рассказывает Макдональд.

Он попытался не обратить внимания на случившееся, но не тут-то было. Женщина в первом ряду громко обратилась к своей соседке со слуховым аппаратом.

"Вы слышали, сестра Тереза, он хочет, чтобы мы пукнули. Но как это поможет нам сфокусироваться на цели?"

Такие ситуации, конечно, встречаются редко, но существует несколько распространенных ошибок, которыми грешат и достаточно опытные ораторы.

Впрочем, почти каждый, кто выходит к микрофону, мог бы говорить более уверенно и убедительно, научившись руководствоваться несколькими простыми принципами.

Говорите скромно, старайтесь быть искренним со своей аудиторией и завоевывайте ее доверие оригинальными метафорами, советуют эксперты.

Ну и не забывайте, что в эпоху смартфонов любой "ляп" может быть увековечен в интернете. А значит, речь должна быть тщательно подготовлена.

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Искренность оратора проявляется не только в словах, но и в жестах и движениях, то есть языке тела

Поговорим о трех главных ошибках ораторов и о том, как их избежать.

Ошибка 1: Неискренность

В выступлении на TED, собравшем 1,2 млн просмотров, женщина рассказывала о том, как людей с инвалидностью превращают в объект, и объясняла, почему она не хочет быть образцом для подражания только в связи с этим.

На сцене она была в инвалидной коляске, и у зрителей не возникало никаких вопросов о важности этой проблемы для нее.

Внимательная аудитория мгновенно распознает самозванца.

Вот почему вам не удастся привлечь внимание слушателей, если вы искренне не заинтересованы в теме вашего выступления и если вы не сможете объяснить ее чрезвычайную важность для вас, говорит Андреас Франкен, тренер и консультант по публичным выступлениям из Бонна, Германия.

Люди не просто слушают ваши слова, они также чувствуют, что происходит на сцене, и соответственно решают, стоят ли ваши идеи их внимания.

Если аудитории не понятно, почему вы об этом говорите, или они видят гипертрофированное эго оратора, они обязательно спросят себя: "Почему я должен этому верить?"

Иногда достаточно сказать, "Как член проекта, я ..." или, если ваша речь - мотивационная, вы можете начать с жизненной истории, которая заставила вас задуматься о некоторых вещах, как это сделала упомянутая выше спикер TED.

Однако искренность или, наоборот, фальшь проявляются не только в словах, но и в жестах и ​​движениях, то есть языке тела, за которым обязательно следит аудитория.

"Оратор, который очень старается, чьи слова слишком безупречны, будет выглядеть неестественно", - говорит Франкен.

Посмотрите, например, приветствие госсекретаря США Джона Керри после его назначения кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2004 года.

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Внимательная аудитория мгновенно распознает неискренность оратора

Он поднял руку и сказал: "Я, Джон Керри, беру на себя обязанности". Как отмечает Франкен, "Кэрри выглядел напряженным, и это вызвало сомнения в искренности его намерений".

Обычно люди мало жестикулируют или используют на протяжении всей речи один повторяющийся жест. "Но когда за словами оратора угадывается вся его личность, он выглядит живым и настоящим", - добавляет Франкен.

Ошибка 2: Высокомерие

Ничто не выглядит так тщеславно и эгоистично, как незнание своей аудитории и ненадлежащее к ней обращение.

Например, когда исполнительный директор международной компании на телеконференции со всеми подразделениями приветствует сотрудников словами "Доброе утро", но у многих из них уже далеко не утро. Такой пример приводит Джоан Дэтц, международный спичрайтер и автор книги "Как написать и произнести речь".

Давайте не забывать, что мы стремимся повлиять на нашего слушателя, захватить его новыми идеями или побудить к новым решениям.

Если аудитория чувствует, что оратор больше сосредоточен на самом себе, убедить ее будет гораздо сложнее.

Джуди Гулд, консультант медицинских неприбыльных организаций из французского города Альби вспоминает выступление профессора из престижного американского университета, которое слушатели совсем не восприняли, поскольку ее речь не учла европейскую ментальность.

Копірайт зображення UNSPLASH Image caption Важно показать своим слушателям, что вы знаете, кто они

Профессор была известна своими новаторскими идеями в вопросах лидерства, но все ее примеры были ненадлежащими, поскольку касались исключительно американских политиков, вовлеченных в секс-скандалы.

"Большинство из нас вообще не знали, о ком идет речь, и неужели стоит вспоминать секс-скандалы в лекции о лидерстве для европейского слушателя?" - удивляется Гулд.

"Европейцев не волнуют секс-скандалы", - добавляет она.

Ошибка 3: Неуместные метафоры

Когда бывший офицер ВМС Крис Перри занял пост главного исполнительного директора Совета независимых школ Великобритании, он заметил, что военный лексикон начал просачиваться в его речь.

Его выступление о необходимости школьных реформ было хорошо сдобрено милитаристскими метафорами, но, как выяснилось позже, на педагогов они не производили нужного впечатления.

Вскоре после своего выступления в 2008 году Перри ушел с должности.

Большой ошибкой Перри оказалась неуместная риторика. Британский профессор лингвистики Джон Чартерис-Блэк утверждает, что метафоры работают на подсознательном уровне, помогая людям справиться с чувством неопределенности, которое возникает в результате изменений.

Копірайт зображення UNSPALSH Image caption Удачная речь убеждает слушателей в вашем образе мышления

Но использование неудачных сравнений или образов, неуместных для определенной аудитории, вызывает хаос.

Последствия таких ошибок обычно очень заметны. Люди, как правило, используют около шести метафор в минуту, говорит Саймон Ланкастер, спичрайтер из Лондона и автор книги "Гид по написанию речей".

Если бы Перри использовал природные метафоры, такие как "ветер перемен", "мрачные перспективы" или "признаки роста", ему, наверное, удалось бы завоевать симпатии слушателей.

В бизнес-кругах хорошо воспринимаются метафоры со значением путешествий, например "бурные волны" в контексте трудного экономического периода. А в политике распространена лексика религии и морали. Вспомним "ось зла" бывшего президента США Джорджа Буша.

Когда одни и те же метафоры используют постоянно, они быстро теряют свое остроумие и становятся избитыми. У слушателей это вызывает скуку.

Но не стоит отказываться от проверенных временем приемов. По мнению Чартерис-Блэка, один из действенных методов - это обыграть известный афоризм.

"Говорят, волны прилива поднимают все лодки (выражение, которое означает, что общий рост экономики благотворно скажется на всех). Но теперь они поднимают только яхты", - приводит пример исследователь.

Главное - использовать метафоры, близкие вашей аудитории, отмечает Ланкастер.

В противном случае неизбежной становится "метафорическая коллизия". По этому поводу Ланкастер вспоминает Национальную службу здравоохранения Великобритании.

Ее руководители обычно используют автомобильные сравнения, например "ускорение реформ" или "двигатель перемен", тогда как врачи говорят на языке военных метафор ("борьба с раком" и "перебрасывание ресурсов на передовую").

Удачная речь убеждает слушателей в вашем образе мышления. И достигается это с помощью вашей харизмы, энергии, подхода и выбора слов.

"Хороший оратор не навязывает аудитории свои взгляды, - заключает Ланкастер. - Он незаметно вплетает их в то, что уже известно слушателям, в результате чего у них возникает впечатление, что они сами пришли к этой мысли".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.