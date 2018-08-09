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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

За взяточничество оштрафован медик одесского онкодиспансера

Категория: Новости

За взяточничество оштрафован медик одесского онкодиспансера

  Медик из коммунального учреждения «Одесский областной онкологический диспансер» приговорен к уплате штрафа в размере 17 тыс. грн.

Должностное лицо КУ также лишено права в течение года занимать посты, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Об этом сообщила сегодня пресс-служба региональной прокуратуры. Суд утвердил соглашение между прокурором и врачом – о признании виновности в получении взятки. В июле медику уплатили 5 тыс. грн. за организацию лечения женщины и дальнейшую ее выписку из диспансера.


Источник: Вікна Одеса



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