Бендер из минтранса ВИДЕО

Движение поездов между Украиной и Россией может быть прекращено по инициативе Киева. «Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», - заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала 1+1 в понедельник, 6 августа, отвечая на вопрос о возможном увеличении поездов на маршруте Львов – Москва в связи с их перегруженностью.

Комментаторы из соцсетей, в частности, предложили одеть на ретивого министра смирительную вышиванку, кто-то подметил, что он не единственный член правительства, который нуждается в подобной профилактике.

Я считаю министерству инфраструктуры давно пора объявить конкурс на слоган характеризующий их работу. «Деньги ничто! Главное – идея, которая объединит миллионы посторонних людей в едином порыве». Ведь никто не верил, в безвиз, а его дали воюющей стране. То же будет и с гиперлупом и массой других таких же бредовых проектов, главное, чтобы они шли в обход России.

Этот неконтролируемый поток сознания стал вызывать нервный смех и раздражение даже у «щирих» патриотов. И способная к мыследеятельности их часть, уже потихоньку, начинает задаваться вопросом: а есть ли вообще у Украины национальная идея, кроме как «остаточне прощавай» и «москаляку на гиляку»? Какой такой целью можно объединить восток и запад, север и юг страны?

Транспортная отрасль в середине 90-х давала 16-18% ВВП, обеспечивала более 3-х миллионов рабочих мест, перевозила ежедневно 10 миллионов сограждан, пополняла бюджет страны более чем на 10%. Теперь это все в прошлом.

Сегодня мы имеем вереницу некомпетентных руководителей, которые не просто убивают целые отрасли, а еще и сводят с ума страну своими безумными заявлениями.

На этой неделе искренне порадовал Турчинов со своим предложением покинуть украинские плохие дороги, пересев на вертолеты. «В Украине немало проблем со строительством дорог, которые решаются достаточно трудно и медленно. Но небо у нас отвечает лучшим европейским стандартам без инвестиций, и ему не нужен ямочный ремонт, на котором можно украсть деньги. И поэтому легкие вертолеты могут пользоваться спросом на внутреннем рынке, причем, цена, которую предлагают украинские производители, на порядок ниже зарубежных аналогов. Уже сегодня эти вертолеты «по карману» среднему предприятию», - резюмировал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Наша хваленая, на все лады, украинская демократия представляет собой, всего на всего, подковёрную борьбу кланов за множество полуфеодальных кормлений. Не справедливое и свободное общество, а произвол самоназначенных «элит», пренебрегающих интересами простых людей.

Власть практикует пестрый балаган как систему госуправления, соревнуясь при этом в раздаче необеспеченных обещаний! Наша демократия сводится к вывеске, а за народовластие выдается развлекательное политическое шоу и кастинг кандидатов, где содержательный смысл выхолащивается эпатажными заявлениями и взаимными обвинениями. В таком случае настоящая политика "уходит в тень закулисных договорнячков и междусобойчиков решения, которых ни с каким избирателем никогда не обсуждаются.

Если рассматривать образ руководителя-провокатора и разрушителя, как предтечу новой эпохи, то скорее всего это так и есть, однако впаривая нам эфемерные фантомы эти бендеры на должностях присваивают себе, вполне конкретные материальные ресурсы, совершенно не соответствующие уровню к ним народного доверия.