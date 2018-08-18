«Марш Равенства» в Одессе охраняли почти тысяча полицейских и нацгвардейцев

По информации нашего корреспондента, только в непосредственной охране территории в районе Приморского бульвара, где вчера состоялся очередной «марш Равенства», проведенный украинским ЛГБТ-сообществом было задействовано около восьмисот правоохранителей. Т.е. почти в десять раз больше, чем было самих участников марша!

А добавить к этому патрули и дополнительные полицейские силы, стянутые на всякий случай в центр города, получается, что общее число привлеченных сил правоохранителей зашкаливало за тысячу человек.

При этом сам марш продолжался не более получаса, и его участники прошли всего несколько сотен метров от Воронцовского дворца до Думской площади.

Откуда их вывезли на автобусах.

Что же касается инцидента с нападением двух радикалов в камуфляже на двоих участников марша, то, как выяснилось, нападавшие оказались «гостями» с Западной Украины.

Отметим, что, по словам участников марша, их целью было добиться толерантного отношения властей и общества, а также легализации однополых семей, как это уже было сделано во многих европейских странах.