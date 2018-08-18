Спасовка, лакомка или пост?

Успенский пост – кульминация лета, две недели духовной и телесной подготовки к одному из самых любимых в русском народе празднику – Успения Пресвятой Богородицы.

Даты Успенского поста

На вопрос: «Когда начинается Успенский пост в 2018 году?» ответить легко – 14 августа по новому стилю, то есть так же, как и во все прошлые годы.

Даты Успенского поста неизменны. Успенский пост всегда длится ровно две недели, начинается через месяц после Петрова поста, 14 августа, а завершается 28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Еще одно, народное, название Успенского поста – «Спасовка», так как приходящиеся на конец лета праздники – Происхождение честных древ Животворящего Креста (14 августа), Преображение Господне (19 августа) и Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа (29 августа) часто называют «Спасами».

Первый из них связан с древним византийским обычаем носить по улицам и окрестностям Константинополя частицы Древа Креста, хранившиеся в храме святой Софии, для отвращения от болезней, которых много бывало именно в августе. С праздника Происхождения (Изнесения) Честных Древ Креста Господня и начинается Успенский пост.

Что можно есть в Успенский пост?

Благодаря обилию ягод, овощей, грибов, фруктов, орехов и огородной зелени, которые дарит нам август, пища Успенского поста разнообразна, питательна и насыщена витаминами. Недаром Успенский пост в народе издавна называется лакомкой.

Из трапезы исключаются яйца, мясные и молочные продукты. Рыба в Успенский пост разрешается один раз – в праздник Преображения Господня, 19 августа.

Церковный устав предполагает во время Успенского поста такое же строгое, как и в Великий, воздержание, но степень его каждый постящийся должен определять для себя сам, ориентируясь на свое состояние здоровья, образ жизни и советы духовника. Успенский пост дан верующим для укрепления душевных сил, а не для ослабления сил физических, тем более в самом конце летнего оздоровительного периода.

История Медового Спаса

Помните, как в детстве?! Нет ничего лучше, чем проснуться утром от приветливых лучей солнца, встать с мягкой кровати и босыми ногами протопать до кухни, налить холодного молока, оторвать хрусткую горбушку белого хлеба и янтарными слоями налить на нее горьковато-сладкого меда. Из весенне-летнего разноцветья и разнотравья получаются богатые вкусом сорта меда.

На Руси издревле начинался медосбор в июне и заканчивался 1 августа по старому стилю, 14 августа – по новому. По этой причине с древних времен первый из трех праздников августа, посвященных Спасителю (Празднество Всемилостивому Спасу), получил название Медовый Спас, или «Спас на воде».

На Медовый Спас во всех церквях совершают празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице в честь победы в 1164 году великого князя Андрея Боголюбского в походе против поволжских болгар и греческого императора Михаила над сарацинами.

В этот день в храмах на утрене после великого славословия происходит вынос Креста, чтобы каждый желающий мог поклониться Святому Кресту. После происходит малое водосвятие и освящение меда, мака, цветов и некоторых плодов нового урожая.

Медовый Спас традиции

На Медовый Спас принято приносить в храм для освящения мед нового сбора, мак, лекарственные травы – все, чем плодоносен август.

Благочестивая традиция в этот день – раздать по кусочку соты с медом детям и нищим.

Кулинарные традиции Медового Спаса не могут не радовать сладкоежек: в этот день пекут постные медовые пряники, коврижки, постные блины с медом, медовый квас, варят медовуху (кстати, употребляли ее на Руси в это время и как лекарство от хворей).

Существует еще одно название праздника 14 августа – Маковей, в народе – Маковый Спас. В церквях вспоминают братьев-мучеников Маккавеев с их матерью Соломией. Их было семеро – Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим и Маркелл. Всех их казнил сирийский царь Антиох Эпифан 14 августа в 166 году до н. э. за служение Истинному Богу. Братья были замучены на глазах их матери. Эти ветхозаветные мученики стали прообразом христианских мучеников за веру.

И снова на языковом уровне получилось «сращение» народного обычая (с 14 августа на полях начинали собирать мак и печь пироги с этой начинкой) и церковного праздника.

Почему Медовый Спас называют еще «Спасом на воде»? Существует тоже вполне бытовое объяснение: в этот день чистили старые и освящали новые колодцы, водоемы и святые родники. После крестного хода купались люди и купали весь свой домашний скот. После так называемого «Мокрого Спаса» крестьяне обычно уже не купались.

«Яблочный Спас» – народное название праздника Преображения Господня.

На Яблочный Спас традиционно освящают новый урожай яблок, но для Церкви этот день важен как большой праздник, относящийся к числу двунадесятых – Преображение Господне.

Праздник Преображение – непреходящий, в русской православной церкви он всегда отмечается 19 августа.

Перед тем как пойти на Крестную Смерть, Христос вместе с тремя учениками отправился на гору, где в чудесном Его Преображении пока только им троим была явлена Его Божественная природа. Это событие описано в Евангелии, и, вспоминая его, верующие чествуют Господа нашего Иисуса Христа, ставшего человеком и прошедшего муки и смерть ради Спасения всех людей.

«Яблочным» Спас был назван потому, что в эти последние летние дни было принято освящать урожай. В разном климате он разный, но самым распространенным и доступным фруктом в России были и остаются яблоки. В наших же широтах мы, кроме яблок, наблюдаем богатейшее разнообразие приносимых в храм для освящения плодов: персики, сливы, виноград, разнообразнейшие ягоды и прочее «изобилие плодов земных». Все это, освятив, люди ставят на свой стол и лакомятся, полив недавно освященным медком и посыпав орехами. В этот день в честь Преображения Господня, как одного из великих праздников, верующим за трапезой дозволяется вкушение рыбы.

«Ореховый Спас»

«Ореховый», «Хлебный», «Третий Спас» – народные названия праздника, который приходится на следующий после Успения день. Иногда праздник также называют «Спас на холсте».

Верующие вспоминают в этот день Перенесение Нерукотворного Образа Христова из Эдессы в Константинополь (944 г.). Нерукотворным этот образ был назван потому, что не был написан, а отпечатался на плате, которым Господь еще при жизни вытер лицо. По дошедшему до нас апостольскому преданию, дело было так. Больной проказой эдесский царь Авгарь прислал слугу-художника, чтобы тот нарисовал образ Иисуса и привез с собой. Приехавший слуга застал Иисуса в Иерусалиме и попытался его зарисовать. Видя неуспешность его попыток, Иисус попросил принести воды. Он умылся и утерся платом, на котором чудесно запечатлелся Его лик. Слуга увез с собой плат и, согласно некоторым версиям рассказа, с ним вместе отправился апостол Фаддей. После долгого и опасного пути слуга возвращается в Эдессу, и Авгарь исцеляется, дотронувшись до чудесного полотенца. Авгарь поместил плат в надвратную нишу для всеобщего поклонения. Во времена гонений реликвия была замурована в нише ради сохранности, и о ней забыли на несколько столетий. Обретение святыни – это уже совсем другая история, о которой мы расскажем отдельно. В Русской Православной Церкви Нерукотворный Спас стал одной из самых любимых и распространенных икон.

Общие традиции Успенского поста

Народной традицией Успенского поста издавна было освящение нового урожая. Помимо меда, яблок, винограда и других плодов, освящали также хлебные колосья и орехи. С благодарностью и молитвой верующие несли в храм урожай, без которого было тяжело и даже невозможно пережить зиму. Освящение плодов и меда и сегодня остается традицией Успенского поста. Но важно, чтобы вопросы, обязательно ли есть мед в «Медовый Спас», сколько и каких нужно нести в храм плодов и можно ли есть яблоки до «Яблочного Спаса», не затмевали смысл поста.

Нужно в период Успенского поста уделить внимание своей душе, своему внутреннему состоянию, а не внешней атрибутике. Баночка меда или корзинка с яблоками, с которыми верующие идут в храм в определенные дни, – это лишь приятное и радостное дополнение к Литургии и совместной молитве.