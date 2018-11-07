Книги об Одесской киностудии переданы в библиотеку Болгарии

Директор Центральной городской библиотечной системы для детей Одессы Галина Лазарева передала в Варну редкие книги очерков о Владимире Высоцком, Кире Муратовой и других режиссёрах, актерах, мастерство которых признано в мире киноискусства и завоевало зрительские симпатии, в том числе и в Болгарии.

Автор этих очерков, Галина Лазарева, в 70-80 годах прошлого столетия — главный редактор и первый заместитель директора Одесской киностудии хорошо знает своих героев. Именно она основала издание литературной серии «Имена Одесской киностудии», книги которой номинировалась и становилась призером во всеукраинских и международных конкурсах.

В библиотечный фонд Болгарии занесены книги серии «Имена Одесской киностудии» авторства Галины Лазаревой, изданные в период с 1999 по 2015 годы:

«Время. Кино. Книга», «Кира Муратова»,

«Владимир Высоцкий»,

«Княжна Мери. Творческий выкидыш»,

«Глеб Жеглов. Володя Шарапов. Место встречи изменить нельзя»,

«Радомир Василевский. Счастье — дело тяжелое»,

«Очевидец. Двадцатый век».

Библиотека «Пенчо Славейков» занимает особое место в духовной жизни Варны и в течение уже 135 лет является одним из символов города. Это самая большая библиотека в регионе имеет уникальную коллекцию, содержащую более 870 тыс. библиотечных документов. Библиотека инициирует разнообразные культурные городские и международные мероприятия для детей и взрослых. Постоянные выставки, экспозиции, специальные коллекции библиотеки раскрывают культурную жизнь морской столицы Болгарии и ее межнациональную дружбу в различных совместных культурных проектах.