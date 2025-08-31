Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об основах государственной политики национальной памяти Украинского народа" (№13273). Документ определяет национальную память как составляющую безопасности государства и впервые на законодательном уровне закрепляет термин "рашизм".

Как сообщила в Facebook заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук, принятие этого закона стало определяющим шагом для формирования идентичности украинцев.

"Президент подписал Закон "Об основах государственной политики национальной памяти Украинского народа". Это фундаментальный закон о защите и развитии нашей национальной идентичности. Хочу подчеркнуть ключевую роль Президента Зеленского в принятии этого Закона. Это то, что до него украинские президенты не хотели, не могли или не решались сделать. А он сделал", — подчеркнула Верещук.

Законопроект Верховная Рада приняла 21 августа, а 29 августа он вернулся в парламент с подписью главы государства.

В документе официально закрепляются новые определения: "война за Независимость Украины", "национальная память", "историческая антиукраинская пропаганда", "преступления против Украинского народа".

Впервые на уровне закона определен термин "рашизм" — как гибридная тоталитарная идеология, сочетающая русский шовинизм, имперские практики и элементы коммунизма и нацизма.

Законом также урегулирован статус Украинского института национальной памяти, который официально закрепляется как центральный орган исполнительной власти с гарантированным финансированием. Предусмотрена разработка Государственной стратегии сохранения национальной памяти и ее интеграция в образование, культуру, музейное дело и деятельность органов власти.

Среди основных новаций:

введение единых правил для наименования и переименования улиц и учреждений с "замораживанием" названий на 10 лет;

восстановление механизма выполнения деколонизационного законодательства в случае бездействия местных советов;

признание отличий Украинской Народной Республики и Украинской Главной Освободительной Рады государственными наградами Украины.

Документ также предусматривает очищение публичного пространства от символов советской и российской имперской политики и приведение мест памяти Второй мировой войны в соответствие с законами о декоммунизации и деколонизации.

Напомним, принятие этого закона стало одним из ключевых решений в сфере гуманитарной политики, которое имеет целью защиту украинского языка, культуры и исторического наследия.

