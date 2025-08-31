Ина Кошеру – молдавский депутат от правящей партии PAS, возглавляющая в парламенте комитет по международным отношениям и европейской интеграции Республики Молдова. Ее должность тесно связана с движением Молдовы в ЕС, ведь на парламент ложится значительная часть работы в рамках вступительного процесса.

На этой неделе она посетила Киев в составе делегации United for Ukraine, объединяющей западных политиков, которые поддерживают наше государство во время вооруженной агрессии РФ.

В интервью "Европейской правде" она сообщила, что сценарий разделения Молдовы и Украины в переговорах с ЕС уже отвергнут, а правительство Молдовы готовится к реинтеграции Приднестровья и планирует к 2028 году сделать страну юридически готовой к вступлению в ЕС. Ответы депутата прямой речью от первого лица – в материале "У нас уже есть план, как интегрировать Приднестровье". Интервью о движении Молдовы в ЕС и Украине. Далее – основные тезисы депутата.

Подготовиться к вступлению Молдовы в ЕС к 2028 году – реально.

Мы получаем от европейцев сигналы, что это возможно, если в парламенте Молдовы будет проевропейское большинство.

Поэтому парламентские выборы 28 сентября этого года – это важнейший рубеж, который мы должны пройти, объяснив избирателям риски и возможности для будущего Молдовы.

До дня выборов, 28 сентября, остался только один месяц. Предвыборная кампания уже идет. И я не думаю, что до дня голосования мы сможем начать переговоры с ЕС. Этого не произойдет в течение следующего месяца.

Это означает, что мы, как и раньше, будем в одной связке с Украиной.

Кстати, не стоит также забывать, что предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в ЕС в 2022 году стало возможным благодаря мужеству украинцев на линии фронта.

Отчеты, опубликованные Европейской комиссией, говорят, что Молдова и Украина готовы к началу переговоров. Это очень четко заявлено.

Следовательно, мы должны оставаться вместе и начать переговоры по первому кластеру (а также по другим кластерам, если европейцы на это согласятся) одновременно.

А уже после этого первого шага – действительно, наше движение к Евросоюзу будет зависеть от результатов, которые мы будем демонстрировать. Это merit-based process, принцип расширения ЕС.

Борьба с коррупцией, безусловно, является одним из ключевых вызовов как в Молдове, так и в Украине.

У нас есть очень громкие дела против наших олигархов, которые покинули страну, но все еще сохраняют влияние.

Здесь мы должны показать европейцам результат. И этот результат должна продемонстрировать судебная ветвь власти.

Владимир Плахотнюк – олигарх, который контролировал Республику Молдова с 2016 по 2019 год, – недавно был арестован в Греции, и теперь его должны экстрадировать в Молдову.

Это дело станет настоящим испытанием для судебной системы Молдовы, учитывая тесные связи между Плахотнюком и этой системой в прошлом. Посмотрим, сможет ли наша система правосудия справиться с этим делом.

Но это не единственное показательное дело.

Кроме того, очень сложный вопрос для Молдовы – Приднестровье.

Мы видим свет в конце туннеля. Все меняется, и ключевое изменение заключается в том, что Россия больше не поставляет туда газ через Украину.

У Приднестровья нет пути выжить без нас.

Поэтому мы уже подготовили план, как интегрировать этот регион, как начать платить там зарплаты, и они знают об этом плане. Если на выборах 28 сентября все сложится хорошо – изменения в Приднестровском регионе произойдут очень быстро.

На данный момент никто не ставил нам условие, что мы должны реинтегрировать Приднестровский регион до того, как станем членом ЕС. Но я не верю, что мы сможем обойтись без этого. Это мое личное мнение.

Больше – в материале "У нас уже есть план, как интегрировать Приднестровье". Интервью о движении Молдовы в ЕС и Украине.