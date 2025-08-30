Убийство украинского политика Андрея Парубия было тщательно спланировано. Подробностей на данный момент не много из-за тайны следствия, но правоохранительные органы уже поделились некоторыми деталями.

РБК-Украина собрало все, что известно о резонансном убийстве.

Главное

Убийство Парубия произошло на улице Ефремова во Львова

Киллер сделал около 8 выстрелов, его личность не установлена

Дело расследуют органы полиции, СБУ и прокуратуры

Убийца использовал короткоствольное оружие

Рассматривается несколько версий, в том числе "российский след"

Как произошло убийство Парубия

Бывшего спикера Верховной Рады застрелили около 12:00 на улице Ефремова во Львове. Он скончался до приезда медиков. На поиски нападавшего бросили все силы, а в городе ввели план-перехват "Сирена" с проверкой авто и документов.

Позже в сети появилось видео с внешней камеры наблюдения. Судя по всему, убийца поджидал Парубия, подошел к нему сзади, сделал несколько выстрелов и скрылся. У нападавшего был шлем и желтый рюкзак, как у курьеров известной службы доставки Glovo. Предположительно, место преступления он покинул на электровелосипеде.

По данным источников РБК-Украина, на месте было найдено семь гильз. Позже осведомленные собеседники сообщили изданию, что полиция могла выйти на след подозреваемого. Но по состоянию на сейчас полиция это не подтверждает.

Что следствие рассказало об убийстве Парубия

Вечером представители полиции, СБУ и прокуратуры дали брифинг для журналистов. Как заявил начальник полиции Львовской области Александр Шляховский, нападавший выстрелил около 8 раз.

"В настоящее время личность еще не установлена", - отметил он.

По его словам, для идентификации киллера начали анализ видео камер видеонаблюдения по маршруту подхода и ухода с места преступления. Также следователи опрашивают свидетелей. Единственное, о чем можно сказать с уверенностью, - убийство Парубия было тщательно спланировано, добавил Шляховский.

Кроме того, он прокомментировал, вышли ли на след стрелка.

"В настоящее время это вся информация, которой бы я хотел с вами поделиться. Мы проинформируем всех в дальнейшем теми наработками, которые мы получим", - сказал он и добавил, что изучается, были ли какие-то угрозы в адрес политика.

Начальник местной полиции подтвердил, что у нападавшего был шлем, а сам он мог быть замаскирован под курьера Glovo.

Какие рассматриваются версии

По словам начальника управления СБУ Львовской области Вадима Онищенко, на сегодня рассматривается несколько версий убийства Андрея Парубия. Какие конкретно, он не уточнил, но подчеркнул, что в том числе рассматривается российский след.

Онищенко также прокомментировал, может ли преступление быть связано с резонансным убийством Ирины Фарион в прошлом году.

"По поводу убийства Фарион у нас нет каких-либо сведений, которые бы связывали эти два преступления. Это то, что сейчас нам известно", - ответил он.

Что касается видео, которое днем появилось в телеграм-каналах, то начальник Львовской прокуратуры Николай Мерет сообщил, что это была несанкционированная утечка.

По его словам, они тоже впервые увидели кадры в сети. Уже подготовлены материалы для открытия уголовного дела о незаконной утечке информации. Он также добавил, что действия того, кто слил видео, оценят в рамках уголовного дела.

Кто такой Андрей Парубий

Андрей Парубий - украинский политик и общественный деятель родом из Львовской области. Получил образование историка и политолога, политическую деятельность начал в 1990-х годах, вступив в ряды Социал-национальной партии Украины (позже стала ВО "Свобода").

В 2004 году вступил в "Нашу Украину", а затем был в рядах "Фронта перемен" и "Батькивщины". На событиях Революции достоинства выполнял функции коменданта Майдана, был назначен секретарем СНБО, а после выборов был избран в Верховную Раду.

Активно участвовал в создании Нацгвардии, способствовал объединению отрядов самообороны Майдана и "Правого сектора", которые в дальнейшем участвовали в Антитеррористической операции на Донбассе, стоял за событиями 2 сентября в Одессе, в целом проводил политику майданизации страны.

С 2016 по 2019 год занимал должность спикера Верховной Рады. После этого был избран в парламент от "Европейской солидарности".

Отметим, убийство Парубия вызвало резонанс не только в Украине. В частности, посол Евросоюза Катерина Матернова назвала его борцом за украинскую демократию. А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вспомнил, как тот помог эвакуировать польское консульство из Севастополя, и назвал его одним из лучших сыновей украинской нации.



