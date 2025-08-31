«Це нормально, дівчинко!» Ексміністр зухвало пояснив, чому його партія порушує закон

З понад 370 зареєстрованих в Україні партій майже кожна друга не звітує щорічно

Ексміністр екології Ігор Шевченко, пов'язаний з партією «Антикорупційний фронт», відверто пояснив, як політичні сили обходять законодавство про фінансову звітність. Попри «нульовий» звіт партії, її політична реклама розміщувалася в центрі Києва. За словами Шевченка, така діяльність фінансується через інші, афілійовані організації. Про це повідомляє «Главком» у матеріалі «Це нормально. Почитайте книжки з політтехнології». Як працюють партії, що приховують свої гроші?».

Партія «Антикорупційний фронт» розміщувала численні банери та рекламу, не декларуючи жодних витрат. Ігор Шевченко, який є керівником однойменних громадських та благодійних організацій, визнав у розмові з журналісткою, що фінансування йде з його особистих коштів. Він пояснив таку схему як загальноприйняту практику в політиці.

На запитання про використання громадських організацій для фінансування політичних цілей, ексміністр відповів: «Це нормально. Почитайте класику книжки політтехнології». Він також додав: «А ви намагаєтесь оце знайти якусь дрібничку і зробити з цього сенсацію, так? Три копійки надрукувати там кілька цих банерів. Я з особистих своїх грошей на це заробив. В чому проблема? Подивіться мою декларацію, якщо захочете. Я можу собі дозволити надрукувати кілька цих бандерів і повісити свою фотографію зі своїми політичними ідеями. Правильно? Так, просто створюється партія, до них створюються аналогічні ГО, через які ведеться власне діяльність».

За словами Шевченка, така схема дозволяє партіям уникати розкриття фінансової інформації. Формально партія нічого не отримує і не витрачає, а НАЗК не може застосувати санкції, навіть якщо бачить активність.

Наостанок Шевченко вирішив дати кілька порад «молодій хорошій дівчинці»:

«Ви тіпа ідеалісти, ви тіпа принципові і так далі. Так само як шабуніни-шмабуніни і так далі. Вони вважають, що вони зняли Резнікова і поставили Умерова, і це краще. А ніфіга не краще. Тому що знявши Резнікова, невідомо, хто буде інший. Це як приклад вам приводжу, да, от того, що от із принципу ми такі круті, ми можемо зняти Резнікова, да, умовно кажучи, чи там когось ще. А хто буде наступний? І чи це буде краще для країни в цілому, чи ні? Ви думаєте про це взагалі? Це просто вам, як молодій хорошій дівчинці, яка намагається там до чогось докопатися, я просто прошу вас, щоб ви думали масштабніше, системніше».

За кілька хвилин після цієї розмови Ігор Шевченко зателефонував знову і сказав, що надалі краще буде вносити гроші в партію, аби потім не мати таких розмов. Це можна буде перевірити у звіті за наступний квартал 2025 року.

Загалом, як зазначають експерти, такі дії можливі через прогалини в українському законодавстві. Формальний штраф за неподання звіту становить лише від 5100 до 6800 грн, що є незначною ціною, порівняно з ризиком викриття більш серйозних порушень. Крім того, оплата політичних заходів через громадські організації не має законодавчого регулювання, що робить її цілком легальною лазівкою.

Нагадаємо, майже 150 політичних партій в Україні не подали фінансові звіти до НАЗК за перший квартал 2025 року. Водночас деякі з них активно ведуть політичну діяльність. Наприклад, роздають листівки в церквах чи проводять публічні заходи.

Відповідальність за неподання звітів формально існує – штраф складає від 5 до 7 тис. грн. Однак для багатьох політичних сил це може бути невеликою платою, що дозволяє приховувати джерела більш суттєвих надходжень та витрати.