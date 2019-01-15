Студенты Одесского медуниверситета требовали отправить Супрун в отставку

В Киеве на бессрочной акции протеста студенты Одесского национального медицинского университета обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием остановить беспредел МОЗ и отправить министра Ульяну Супрун и ее заместителя Александра Линчевского в отставку.

Акция началась 16 января у здания КМУ на Грушевского. Студенты протестуют против инициативы Министерства здравоохранения объединить Одесский и Крымский медвузы. Участники акции пришли к зданию правительства венками и плакатами «Супрун, не знищуй наш університет!!!», «ОНМеду 1900-2019 RIP», «Stop знищенню медичної освіти», «Студенти і викладачі на майно», «Вимагаємо диплом ОНМедУ».

«Тут собрались студенты из разных стран, которые хотят учиться, получать знания. Но мы видим, что министерство здравоохранения в этом не заинтересовано и хочет закрыть университеты. Супрун принимает незаконные решения, сегодня творится беспредел. Гройсман должен обратить внимание и принять инициативную группу», — сказал участник акции Денис Шинкаренко.

Представители правительства не вышли к протестующим, после чего колонна направилась к зданию МОЗ на Ушинского.