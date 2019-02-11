Сколько «гендер» не произноси, равноправие не появится

Такие виды труда, как правило, не только не считаются работой, но и не ценятся обществом. Вместе с тем, они до сих пор остаются зоной ответственности женщины и отбирают время, силы и здоровье, которые могли бы быть потрачены женщинами в оплачиваемой сфере, в личностном росте или учебе. И, как результат – маленькая пенсия…

Когда я готовила материалы для статьи о рисках введения в Украине накопительной обязательной пенсионной системы в прошлый номер нашей газеты, познакомилась с удивительными данными статистики. А вы, дорогие мои читатели, когда-нибудь слышали, что число женщин-пенсионерок в Украине в два раза превышает число мужчин-пенсионеров, и вместе с тем, пенсии женщин настолько малы, что средняя по стране – на 30% меньше среднего размера пенсии мужчин?

То есть, по данным Государственной службы статистики Украины, на начало 2018 года женщины составляли две трети (7 350 000) от общей численности пенсионеров (11 710 000) Украины. А средний размер пенсии женщин всех категорий пенсионеров составил 2 133 грн, что на 30% меньше среднего размера пенсии мужчин – 3 053 грн.

Где же справедливость, где обещанное на самом высоком уровне самыми статусными украинскими чиновниками гендерное равенство? Вместо него мы получили – гендерный пенсионный разрыв.

Гендерный пенсионный разрыв

Пусть вас, дорогие мои читатели, не пугает термин «гендер». В бездумных попытках сделать «кальку» со всего, что имеет место у западных партнёров, наша власть, как правило, не наполняет сей процесс содержанием. Вот и в этом случае термином «гендер» мы просто обозначаем разницу полов.

Между тем, этот термин несёт в себе важнейшую дополнительную смысловую нагрузку.

Например, гендерное равенство – это не совсем равенство по половому признаку. По мнению ученых-футурологов, гендерное равенство является следующей ступенью социально-половых отношений после существующей сегодня патриархальной системы. Гендерное равенство состоит в том, чтобы изучить и устранить все социальные барьеры, мешающие человеку проявиться как личности. А самое главное – эта система общественных отношений предполагает создание равных социальных возможностей для реализации личности женщин и мужчин во всех сферах жизнедеятельности сообразно личному выбору человека.

В связи с тем, что гендерное равенство ожидает нас только в светлом будущем, в данный момент мы пребываем в условиях гендерного неравенства или гендерной дискриминации. Это такая ситуация, когда женщины и мужчины не равны в правах, возможностях и даже в представлениях о них. Неодинаковое обращение с людьми полностью или частично зависит от гендера этих людей. Женщины отстают от мужчин во многих областях, включая образование, возможности на рынке труда, плате за равноценную работу, что, в конечном итоге, выливается в гендерный пенсионный разрыв.

Как вы уже, наверное, догадались, гендерный пенсионный разрыв – это процент, на который средняя пенсия женщин меньше, чем средняя пенсия у мужчин. Особенно красноречив этот показатель, если он ещё и больший, чем существующая разница в оплате труда мужчин и женщин.

В Украине гендерный пенсионный разрыв равен 30%, и, как правило, превышает разницу в оплате женского и мужского труда.

Гендерное неравенство в пенсионном обеспечении носит, на самом деле, общечеловеческий или международный характер. При чём, совершенно неожиданно, не зависит ни от уровня развития, ни от благосостояния страны.

Не так давно в Великобритании, в связи с выравниванием пенсионного возраста мужчин и женщин до 65 лет, местные СМИ выяснили, что выход на пенсию остаётся «шокирующе неравноправным» из-за 40-процентного гендерного пенсионного разрыва. Несмотря на разговоры и принятие законов на бумаге про гендерный паритет, разница между пенсиями женщин и мужчин в Великобритании более чем вдвое превышает разницу в оплате труда – 18%.

В других странах ЕС женщины выходят на пенсию после 65 лет, гендерный разрыв около 37%, более чем вдвое превышает разницу в оплате труда (16%). Наибольший гендерный пенсионный разрыв имеют Кипр (49%), Нидерланды и Мальта (по 45 %), наименьший – Эстония (2%), Дания и Словакия (по 8%).

На примере Эстонии можно отследить, что пенсионное гендерное равенство не всегда может быть панацеей для социальных отношений и совсем не гарантирует достойную старость. В этой стране уровень риска бедности для одиноких женщин и мужчин пожилого возраста достигает 80%.

Почему пенсии украинских женщин значительно меньше?

Отвечая на этот вопрос, необходимо учитывать всю гамму факторов, влияющих на появление гендерного пенсионного разрыва.

Заработки женщин значительно меньше, чем заработки мужчин

В Украине разрыв в оплате труда может составлять от 20 до 40%. По данным Государственной службы статистики, в третьем квартале 2018 г. средняя месячная зарплата женщин составляла 76% зарплаты мужчин: 7921 грн и 10421 грн соответственно.

Женщины не только зарабатывают меньше, но и меньше заняты на официальной оплачиваемой работе. Особенно велика разница в оплате труда на должностях топ-менеджеров, где женщин очень мало, но даже они зарабатывают значительно меньше, чем мужчины на аналогичных должностях.

Женщины больше заняты в отраслях с наименьшим уровнем зарплат: в образовании, здравоохранении, учреждениях культуры, сфере коммунальных услуг, в обслуге отелей и заведений общепита, где они составляют подавляющее большинство работников (60-85%). К сожалению, похожая отраслевая профессиональная гендерная сегрегация существует в большинстве стран.

Украинское трудовое законодательство запрещает труд женщин на высокооплачиваемых тяжелых работах, работах с вредными условиями, например, на подземных объектах. Ограничивается труд женщин ночью и сверхурочная работа, если они имеют детей до четырнадцати лет или детей с инвалидностью.

Женщины более уязвимы в отношении к кризисным ситуациям на рынке труда

Женщины зрелого возраста, как правило, чаще теряют работу, им сложнее устроиться на новую. Их реже приглашают на собеседование, чем младших конкуренток. При найме мужчин таких возрастных предпочтений не отмечается. Как утверждает один знакомый партийный функционер, возможность погладить подчинённую по коленке всегда возымеет верх над опытом и знаниями при выборе кандидатуры референта или администратора. Хотя и к мужчинам с некоторых пор начали предъявлять подобные претензии, мол, ну, как вас в 40 лет и с научной степенью за пивом посылать?

Женщины раньше выходят на пенсию и дольше живут

Хотя средняя ожидаемая продолжительность жизни у женщин больше, чем мужчин, во многих странах мужчины выходят на пенсию позже, чем женщины, что позволяет им получать большие пенсии.

Это не только влияет на продолжительность страхового стажа и пенсионных прав женщин, но и увеличивает период, в течение которого они должны жить на свою меньшую пенсию.

В 2017 году средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине после достижения возраста 60 лет у мужчин составляла 15,5 года, у женщин – 20,8 года, то есть на 5,3 года больше. Средняя ожидаемая продолжительность жизни после достижения возраста 65 лет у мужчин была 12,7 года, у женщин – 16,8 года или на 4,1 года больше.

В накопительных пенсионных системах гендерный пенсионный разрыв только усиливается

Здесь женщины сталкиваются с сочетанием вызовов: они зарабатывают меньше, чем мужчины, сами делают меньшие взносы и имеют меньшие взносы от работодателей, более консервативны в инвестировании, дольше живут на пенсии, часто имея вдвое меньшие пенсионные сбережения. Поэтому накопительная обязательная пенсионная система только усиливает все эти факторы вместе взятые.

То есть, долгосрочный эффект разницы между пенсионными сбережениями мужчин и женщин в обязательных накопительных системах недооценивается. По этой причине в обязательной пенсионной системе, введенной в 1981 году в Чили, пенсии женщин составляют лишь треть от пенсий мужчин.

В Австралии, где обязательная накопительная система существует с 1992 года, в 2015-2016 годах средний баланс на индивидуальных пенсионных счетах женщин предпенсионного возраста был на 42% меньше, чем у мужчин соответствующего возраста. У 80% австралийских женщин недостаточно пенсионных сбережений для комфортной жизни, а одинокие женщины-пенсионерки страны испытывают высокие риски бедности, жилищного стресса и беспризорности.

Аналогичный гендерный пенсионный разрыв существует в накопительных и профессиональных пенсионных системах Новой Зеландии, и даже Нидерландов и США.

Как преодолевать гендерный пенсионный разрыв

Состоявшийся в прошлом году Всемирный экономический форум (ВЭФ) подсчитал, что для устранения разногласий в оплате труда и возможностях трудоустройства мужчин и женщин понадобится 117 лет. Еще два года назад речь шла о 170 годах. Так что – прогресс наличествует.

Украина заняла 61-е место среди 144 стран по индексу глобального гендерного разрыва, введённому Всемирным экономическим форумом по четырем измерениям: экономические возможности, уровень образования, здоровье и долголетие, политическая активность.

Одним из важнейших инструментов повышения адекватности пенсий по возрасту для женщин есть дополнительные гарантии, которые позволяют сочетать работу с материнством.

В этом смысле законодательство страны может считаться прогрессивным, если в страховой пенсионный стаж засчитываются не лишь периоды нахождения в отпусках в связи с беременностью и родами, но и по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и в случае получения помощи во время таких отпусков.

Таким образом, применение одинаковых для мужчин и женщин правил начисления пенсий в солидарной и накопительной системах чаще всего приводит к негативным результатам для женщин. И пока будет сохраняться неравномерное распределение семейных обязанностей, женщины на пенсии будут оставаться в невыгодном положении.

Универсальные схемы, проверенные временем – государственные услуги по охране здоровья, выплаты на детей и универсальные пенсии по возрасту – могут повысить гендерное пенсионное равенство, предоставляя женщинам те же права, что и мужчинам, независимо от стажа работы и доходов.