Крысы без присмотра

Курт Волкер специальный представитель Госдепа на Украине, так сказать, «глас вашингтонского обкома» все время с момента своего назначения транслирует вещи понятные и приятные всякому профессиональному украинскому патриоту — Донбасс оккупирован, Россия должна уйти, и т.п. Но вдруг произошло нечто из ряда вон выходящее, 7 февраля Курт Волкер в своем Twitter написал следующее: «Украине нужны наблюдатели от ОБСЕ, чтобы доказать соответствие демократическим стандартам. В противном случае выборы могут быть поставлены под сомнение. Приемлемо, если российские наблюдатели в составе БДИПЧ ОБСЕ примут участие в выборах. Игры кончились. Украина должна быть привержена демократическим институтам».

Твит Волкера … «игры кончились» должен был произвести эффект холодного душа на правящую в стране клику оголтелых безумцев, сделавших основой своей политики и смыслом существования клиническую русофобию. Но не произвел, и они продолжили гнуть свою линию, не взирая на окрик старшего. Более того, Волкер сам резко изменил свое мнение и неожиданно благословил не допуск российских наблюдателей на украинские выборы. Что же произошло на самом деле? Чем это грозит рядовым гражданам?

Видимо в Вашингтоне, считали, что нынешний прозападный режим (другого не будет, даже в случае поражения Порошенко) должен быть Россией признан, при сохранении возможности ведения диалога. Американцы обычно мыслят стратегически. Скорее всего, в Госдепе полагали, что Россия должна признать своё поражение и окончательное превращение Украины в антироссийский плацдарм. Лучший вариант для этого — признание результатов выборов. А для этого нужны наблюдатели, которые покажут, что выборы прошли более или менее демократично. Но спецпредставитель США по Украине, переобувшись в прыжке, внезапно пересмотрел свое предыдущее мнение и одобрил решение Верховной Рады запретить гражданам России участвовать в миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами президента. «Мы помним, что Россия является агрессором в Украине, таким образом опасения Украины по поводу безопасности вполне реальны», - написал дипломат в своем Twitter.

Как мы видим, у России нет стратегического плана по урегулированию украинского вопроса. Действует она ситуативно, информационно паразитируя на украинских проблемах, неуклюже пытаясь укреплять тем самым позиции собственного режима внутри страны. Похоже такого же плана теперь нет и в Вашингтоне. Волкеру сказали: не мешай украинским элитам русофобствовать и он не мешает. К чему это может привести? Ключевое в сообщении Волкера «Россия является агрессором в Украине» отсюда мы можем сделать простой вывод, что США выбирают не демократию в Украине, а украинскую русофобию как общий фон, обесценивая таким образом самого Волкера как смотрящего, а обессиленный смотрящий ведет сначала к беспорядку в камере, а потом и к беспределу…Если в Украине не будет третейского судьи, который может запретить, то страна, в которой давно поступают не по закону, а по принципу политической целесообразности, неизбежно скатится к махновщине – войне всех против всех. Особенно на фоне такого дестабилизирующего фактора как выборы», - уверен политолог Владимир Скачко.