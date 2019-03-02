АНОНС Слова № 9 1338 ВИДЕО

Сегодня в анонсе 9 номера общественно-политического еженедельника СЛОВО мы поговорим о наиболее актуальных событиях произошедших на этой неделе и познакомим вас с аналитическими материалами наших авторов

Инна Чайчук. «Масленица приближается – пора к теще на блины!»

Никита Додон. «Выборы в Молдове, как «пристрелка» к 31 марта в Украине»

Антон Кравчик «Как спасти демократию»

Игорь Назаренко. «Будут выборы, будет и гречка»

Антон Кравчик «Гибридная фальсификация невиданных масштабов»

Инна Чайчук. «Масленица приближается – пора к теще на блины!»

На вопрос, что такое Масленица, каждый, наверное, ответит по-своему. Кто-то сразу вспомнит блины: с медом, с вареньем, со сгущенкой – ах, гламурные дамы, не слушайте меня!!! Кому-то придут на память народные гуляния с песнями, плясками, кулачными боями. Кто-то расскажет о смешном соломенном чучеле, которое совсем не хочется сжигать. О том, что Масленица – это вообще-то подготовка к Великому посту пожалуй вспомнят не все. А почему так, как Вы думаете?

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Да потому что Масленица – праздник многоликий и вмещает в себя огромное число смыслов и символов. И не удивительно: из-за своего древнего происхождения праздничный ритуал претерпевал изменения, переосмысления и обрастал новыми традициями.

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О том, каким был это праздник еще до Крещения Руси, почему впоследствии он стал христианским, что можно, а что не желательно делать на масленицу читайте в материале Инны Чайчук «Масленица приближается, пора к теще на блины».

Никита Додон. «Выборы в Молдове, как «пристрелка» к 31 марта в Украине»

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Опыт прошедших 24 февраля в соседней Молдове очередных парламентских выборов стоит учесть и украинцам. «Республика Молдова» хоть и маловата, но находится под боком, а проблемы «постсоветского» общества там схожи с нашими.

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Однако, насколько мне известно Молдова не стала «лютым врагом России». Как же так?

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Правители Молдовы практикуют тактику «многовекторности» с разделением ролей в жанре «борьбы нанайских мальчиков». Получается – правдоподобный водевиль: группа под флагом «демократов» тужатся удержать прозападный курс, а «социалисты» регулярно напоминают о «желании реинтеграции с РФ». В итоге - зарубежные кураторы тщатся как-то помочь «своей» группировке молдован, а Россия – своей.

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О том, чему мы могли бы поучиться у Молдовы – читайте в материале Никиты Додона «Выборы в Молдове, как «пристрелка» к 31 марта в Украине».

Игорь Назаренко. «Будут выборы, будет и гречка»

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Колонка редактора, выходящая в этом номере, о предвыборных хитростях нынешней власти. Которые, в то же время, уходят корнями в глубину веков. То есть Вы утверждаете, что вся эта гречка – явление совсем не новое?

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Не только не новое в истории, но и довольно полюбившееся власти в независимой Украине. Сами посудите делаешь хорошо недолго некоторым, а грабишь потом всех и все время, чем не дивная схема. И развернутая полномасштабная кампания в СМИ по дискредитации идеи выборов ставит своей целью сделать так, чтобы некоторых, которым надо делать хорошо, было как можно меньше. А как вы думаете низкая явка на выборах сама по себе образовалась?

- думаю нет. О том, что ждет заигравшуюся украинскую элиту и каким образом придет новая, читайте в колонке редактора «Будут выборы, будет и гречка»

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Антон Кравчик. «Гибридная фальсификация невиданных масштабов»

ИГОРЬ

«Действующая власть готовит массовые фальсификации на выборах президента в свою пользу. Масштаб фальсификаций будет невиданным даже для Украины». Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил народный депутат и глава партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович.

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То же мне – открыл Америку. По-моему, об этом и так все знают…

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Но не все знают, какими конкретно способами нынешняя власть собирается фальсифицировать выборы. В статье же об этом подробно написано. Так что, кто интересуется, как конкретно его обманут 31 марта - читайте статью Антона Кравчика «Гибридная фальсификация невиданных масштабов»

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Анттон Кравчик. «Как спасти демократию»

«В Украине происходит свертывание демократии и устанавливается авторитарный режим», – заявила кандидат в президенты, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко во время встречи с экс-президентом Литвы Адамкусом. А по мнению международной организации «Freedom House» так называемый «отлив демократии» происходит по всему миру. Что же случилось? Почему?

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В последние годы мало кто верит в демократию. Есть две причины, почему обычная, представительская демократия не работает. Какие же это причины? Читайте статью Антона Кравчика «Как спасти демократию».