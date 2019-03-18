Избиратели плюются, посол не шутит, рейтинги – перечат АПУ

Охмурять избирателей ложью – недальновидно: ее выявление вызывает у людей неприятие (от ругани до плевательного рефлекса). Но на выборах команды не лучших кандидатов тщатся так ловчить. Причин этого возможно – две: или агитаторы «подставляют» нанявших, или «агитация» заказана для «отвода глаз», а добыть голоса намерены… фальсификацией «голосования». Но соучастники такого обмана рискуют: о неприятии подобного заявила посол США М. Йованович. 5 марта на пресс-конференции она указала (будто остерегая властных авантюристов), как надлежит организовать голосование 31 марта:

«…охорона повинна забезпечити, аби тітушки чи інші озброєні групи не заважали виборцям висловлювати свою волю.

Люди, які купують голоси, повинні бути покарані. Те ж саме стосується тих, хто платить їм за їхні голоси. Команди кандидатів, які вдаються до спроб фальсифікації голосів, повинні притягатися до кримінальної відповідальності. Державні ресурси не повинні спрямовуватися проти політичних опонентів».

Учтя ЦУ М. Йованович, глава Одесской ОГА Степанов увильнул (по данным СМИ) от соучастия в фальсификации этих выборов. Для сторонника «разумного региона» это логично, но… обострило нужду в качественной агитации.

«Ляпы» Н. Южаниной или последний «довод» за главу БПП?

Одесситам в агитпалатках кандидата Порошенко суют «бюллетени» (в виде газет), где 1-я полоса украшена реляцией: «В Рени строится новый завод». Наивные могут утешиться: хоть где-то что-то строят после уничтожения ЗОРа, «Центролита», «Краяна», ликеро-водочного и сотен других промпредприятий региона, но детализация той «благой вести» разочаровывает. Тот завод в Рени – лишь «планируют построить», но что-то там не ладится, как видно из абзаца:

«…строительство будет осуществляться в рамках инвестиционного проекта от ООО «Дунай Пром Агро». Проект предусматривает строительство зерносклада... в 2018 году и завода по переработке подсолнечника и сои в 2019-м».

Уже 2018-й – минул, а построить сперва планировали зерносклад, и логично узнать: готов ли он? Увы – нет, а вся та «стройка» – пример не успеха, а «неуда» и «зрад». Тот склад с 2008 года – лишь обещают, и летом 2018-го горсовет Рени отменил свое решение дать обещателям земельный участок в специальной экономической зоне (СЭЗ) «Рени», а администрация порта Рени затребовала оплатить за занимаемый участок 240 тысяч грн. недоимки, но... расторгать не исполняемый «инвестором» договор аренды не позволено решением суда (!) и прожект вернули «на круги своя»...

Публикаторы вести о той «стройке» сослались на сообщение «пресс-службы Ренийской РГА», но… нет в штате той РГА такого подразделения! Кто же сочинил лже-реляцию, которую на 2-й полосе «бюллетеня» дополнили чушью, лично заявленной П. Порошенко на предвыборном «совещании» с руководителями морских портов?

Хваля то агитационное витийство, в статье «Дунайские порты – ворота Украины в Европу», фотку кандидата-президента (в позе «Рембо») сопроводили цитатой из его

речи. А там, вещая про оптимизм «в части возрождения портовой сферы Украины...», гость помянул... Ренийскую СЭЗ. Это вызывает у знающих горечь, ибо зачахла та СЭЗ, когда власти Молдовы создали по-соседству (на отданных киевскими «мудрецами» землях Ренийского района) порт-конкурент Джурджулешт. Стал наш порт Рени («ворота Украины в Европу», как вещал Порошенко) мало востребован: гася нарастающие долги (в т. ч. по налогам), там распродают портовые краны и сокращают персонал...

Не помог визитёр материально, а лишь признал надобность «предложить… модели, которые повысили бы статус Украины как транзитного государства и как морского государства». Эти словеса – насмешка над транспортниками, чей «транзитный» бизнес основан на содействии сообщению между юго-западной Европой и... Россией, с которой ныне велено рвать деловые контакты (к выгоде конкурентов из Белоруссии и др.). Какая же «модель» их выручит, когда в обход Украины ЕС развил транзит через Констанцу, а РФ – через Новороссийск? Сомнений в интересе «гаранта» к той проблеме добавляет отсутствие в его предвыборной программе даже упоминаний о транзите.

А невнимание к проблемам Придунавья порошенковцы подтвердили рекламой в «бюллетене» прожекта, сочетающего «тупость» с – ещё тупейшей:

«Расширение СЭЗ порта Рени путем добавления 25 км железнодорожной ветки от границы Молдовы до ворот порта».

Такое «расширение» – чушь: невозможно помещать на «железнодорожной ветке» никакие легальные предприятия СЭЗ. А путь от ближайшей «границы Молдовы до ворот порта» составляет там менее 3 км, а не указанные – 25...

Явные «ляпы» – признак бутафорского назначения «бюллетеня», напечатанного по заказу П. Порошенко под ответственность нардепа Н. Южаниной тиражом 0,4 млн. штук.

От «нью-васюковщины» – к бюджетным шалостям

Просится в анекдот цитируемое в «бюллетене» шутовское (но в манере барина Манилова, а не соперника Зеленского) обещание П. Порошенко:

«Следующий шаг – совместный международный проект строительства моста через Дунай»

Подразнить придунайцев мог – не тупо подражая В. Путину в эпопее с Крымским мостом, а обратясь к опыту стран ЕС: тоннелем (как под Ла Маншем) или канатной дорогой (дешевле и практично), но… «Идя своим путём», вождь БПП (не Моисей) не чтит мнения сограждан: не спрашивал, а «просвещал» портовиков на псевдо-совещании, низвёл «выходы в народ» к позированию для фото-, видеосъёмки (не в пример предшественнику не хочет «почути» жалобы людей).

И отнюдь не улыбки вызывают супер-траты при строительстве 6,35 км автодороги, где кандидат-президент «пиарился» 12 февраля, специально прилетев в дальний град Рени. В «бюллетене» указано, что сумма тех трат – «почти 285 миллионов гривен», но нардеп А. Урбанский (БПП) оглашал иное: освоив в 2017 г. 119,4 млн. ₴, на 2018 г. запланировали из бюджета громад Одесской области дотировать ещё 194,6 млн. ₴. Итого – 304 млн. ₴ за 2 года. Но начали ту стройку ещё в 2012 г., а возобновили в 2015-м, и траты до 2017 г. заметно увеличат общую сумму (даже без учёта более высокого прежде курса ₴). При этом начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области О. Варивода в мае 2018 года уверял, что есть «належне фінансування» на сумму 194,6 млн. ₴ из госказны. Зачем же доплачивали из бюджета области, и сколько всего «укатали» на той стройке, соорудив не гиперлуп, а лишь 2-полосное шоссе 2-й категории? Там также устроены «переход через газопровод» и железобетонный мост над железной дорогой (пересекающий под косым углом, что более затратно), но всё вместе взятое – не столь циклопично, чтоб оправдать 7 лет волокиты и трату уймы денег (х + 304 млн. ₴).

За чей-то счёт оплачивать надо и содержание нового участка автодороги М15 (государственного значения), и велик риск, что «привлекут» к тому средства… Рени и области. Подобное считает «нормой» нынешний глава государства, как сказано в другом абзаце его агитационного «бюллетеня». Там оду «Украина начинается с дорог и города Рени» кончили сообщением о «поручении» П. Порошенко властям города и области отремонтировать другую дорогу, разбитую «фурами» иностранных клиентов «Укравтодора».

Вмешательство «гаранта» в финансовую компетенцию местных властей нарушает нормы статей 6 и 7 Конституции Украины, но вождь БПП и тут блюдёт «свой путь». Этот факт обесценил статью «бюллетеня» о радостях жизни в Балтском районе после организации там для 32 тысяч горожан и селян общерайонной ОТГ (с единым центром «самоуправлением»). Им тоже нужны ремонты дорог (в т. ч. – нужнейшей: к магистрали Одесса-Киев), но остро не хватало денег и руководство ОТГ уповало на помощь властей области. И балтовчанам повезло: в 2018 г. получили «инфраструктурной субвенции» из областного бюджета аж 8,5 млн. ₴ (в 2-8 раз больше, чем большинство прочих ОТГ). Но субвенцию в «бюллетене» не помянули, тая «секреты успеха». А их сводке предпочли «салат» с фрагментами интервью 9-месячной давности, которое… по-плагиатски (без указания авторства В. Кутафиной) «выдрали» из публикации в официальном СМИ. Там в мае 2018-го начальник финуправления Балтской ОТГ выдала подноготную хвалимой реформы перевода громад на «самофинансирование»:

«Основной источник «заработка» ОТГ – налог на доходы физических лиц и налог на землю. Но при том, что поступления в бюджет троекратно выросли, в громаде не увеличилось число налогоплательщиков. Один из балтских «феноменов» объясняют просто. Во-первых, увеличилась средняя зарплата. Во-вторых, постоянно ведется работа с предпринимателями…»

Т. е., доходы местных жителей стали тщательнее учитывать и взыскивать, но прироста деловой активности это не дало. И, дойдя до предела «выжима» налогов, ОТГ скоро упрется в «потолок» своего самофинансирования и «финансовая автономия» школ, например, вынудит их директоров увеличить поборы с родителей учащихся. Что нового и «успешного» в такой передаче местным властям части былых обязанностей Кабмина?

Примечательно, что в «бюллетене» не привели мнения ни одного из мэров или глав ОТГ Одесчины: их видение проблем «гаранта» не интересует. Ибо может всплыть неугодное, как в интервью главы Балтской ОТГ на сайте «Гордон», где указан «секрет» послушания местных градоначальников и депутатов команде П. Порошенко. Оказывается, условием новации «расширения местного самоуправления» стало наделение «гаранта» новым (не указанным в Конституции) «правом» самолично «распускать местные советы». А это – базис коррупционной схемы для вымогательства разных услуг от тех, кто не хочет «роспуска». Вдобавок, против несговорчивых местных чиновников легко заводят уголовные дела «соратники» П. Порошенко (благодаря в т. ч. назначению его кума – Генпрокурором Украины). Но такие секреты и проблемы реформирования власти не освещены в «бюллетене» и доверять тому чтиву – не умно.

Защита «панамо-патриотов» скандальным мажором – «по-чёрному»

Фальшь в агитации за главу БПП (прозванной знатоками «блоком панамских патриотов») его агитаторы сочетают с ярыми выпадами против конкурентов. Такое на выборах порой поручают специально выдвигаемым «техническим» кандидатам: это старо и не «гідно», но может смущать доверчивых. Одним из каналов такой «контр-агитации» в Одессе стали газеты, раздаваемые на улицах неизвестными (работают без опознавательных знаков, как нелегалы). В ряду таких «даров» – 16-страничное издание «Чесна країна» («ЧК»). Вопреки названию оно – сосуд лжи.

Даже в выходных данных «ЧК» указано (мелким шрифтом), что на самом деле это – «спецвыпуск газеты «Рідна» (издаваемой киевским ООО «Медиа бренд»). Но подменой названия не ограничились, указав, что объём «ЧК» – лишь 2 печатных листа, а не 4, как раздают в натуре. Сомнительно мала и указанная цифирь (30 000 экз.) тиража такого варианта «Рідной». Занижение таких данных практикуют при оплате части заказанного – по-чёрному: не учтенными деньгам (минуя банковский счет кандидата).

Обманы с названием и выходными данными – лишь прелюдия: лживо и содержание многих публикаций в «ЧК». Половина её объема – повтор разных нападок на опасных кандидату Порошенко соперников – Ю. Тимошенко, В. Зеленского, А. Гриценко. Против них использовали (под ответственность Г. Обуховской) разные жанры: от анекдотов и псевдо-анализа «рейтинга лжи» до наветов о причастности к убийству Е. Гандзюк. А в виде «позитива» ¾ печатного листа «ЧК» заняли хвалой С. Каплина (никак не подтвердив оплатой из избирательного фонда, как требует Закон).

Этот мажор близок С. Левочкину, с 2012 г. избирался в Раду от партии «УДАР», а в 2014 – по списку БПП, но, открестясь от неё в 2016 году, стал рядиться в вождя «левых» сил. Нынешняя власть не угнетает этого «нового левого» и, внушая, будто клиент – таковой, в «ЧК» выдали серию статей о хилых «подвигах» С. Каплина. Он, якобы, вынудил главу «Нафтогаза» отказаться от получения сверх-зарплаты + подал «законопроект о повышении зарплат соцработникам»; мешал горсовету Белой Церкви повышать до мая с. г. цену на проезд в городском транспорте + в Николаеве «прорвался» в райуправление соцзащиты и прилюдно винил его руководителей в отсутствии автоматизированной записи на приём; лично «формирует протестный фронт» из пенсионеров МВД + его однопартиец в Покровске (б. Красноармейске) на Донетчине добилась «спасения» животных зоопарка (при бездействии Минэкологии) после жалобы иностранных зоо-защитников президенту Порошенко...

Усилили рекламу этого «кандидата в президенты» – сказом про рост «рейтингов». Дурача симпатизирующих идеологии «социализма», на 2-й полосе «ЧК» возвестили: «Левые силы укрепляют позиции». И сослались на расчеты некоего «Центра социального инжиниринга «РАНД» о пике популярности в Украине «социал-демократов»: такие, мол, симпатичны аж 25,7% избирателей! Менее популярными указали «социалистов», «зелёных», «национал-демократов», «националистов», «христианских демократов», «либералов», «коммунистов». И заявили: 6,3% украинцев хотят избрать в парламент «партию» С. Каплина, а её блок с «партией Александра Мороза» поддержат более 10%!

Но в ущерб мажору-главе партии, переименованной из ППС в СДП, указали: его личная поддержка населением ныне – мизерна (1,6% опрошенных). Вот и думай: не признан он – истинным «соц-демократом» или учли его неумелость в проведении заявленных массовых акций?

Но не имидж Каплина – главная забота С. Годного и других авторов «ЧК»: сказ про «укрепление левых» они кончили инфограммой с дутым «рейтингом»… П. Порошенко. Приписали тому аж 20% (больше всех кандидатов) поддержки украинцев, готовых участвовать в голосовании. И, отваживая от ненавистных ему конкурентов, «отставили» рейтинг Ю. Тимошенко – на 4-е место, а Гриценко – на 6-е.

Тупо это в сравнении с валом публикаций о замерах «рейтингов» исследователями более авторитетными: их результаты – сильно разнятся от внушаемых в «ЧК». Но верхом тупости той скрытной рекламы П. Порошенко стала… подмена данных исследования, на которое авторы сослались!!

Подмена данных – «царица» фальсификаций

В угоду негодных кандидатов на выборах подлейшие практикуют наглейший способ обмана при «голосовании»: подменяют протоколы избиркомов о подсчете бюллетеней (исказив в фальш-протоколах цифры, важные для «клиента»). Схожий трюк проделан и в «ЧК»: «исправили» в угоду заказчику показатели его «рейтинга», полученные малоизвестным «РАНДа» в исследовании, никак не упомянутом на сайте этой «опоровской» НГО (последним заказом указан соцопрос харьковчан в 2016 году).

Зато 1 января с. г. о некоем опросе «РАНДа» сообщало агентство «Українські Новини» и опубликовало тогда презентацию отчета. А там вождь БПП занимает 2-3 места! Из отчета также видно, что поднять его рейтинг рассчитывали разжиганием страстей вокруг военного конфликта у Керченского пролива (где катера ВМСУ сдали флотилии ФСБ). Но коррупционные скандалы в окружении П. Порошенко затмили все их PR-провокации (вопреки отчету мудрил «РАНДа»). Остаётся – или честно признать утрату доверия сограждан, или рискнуть применить «сетку» подкупа избирателей (уповая так избежать попадания за решётку СИЗО), но…

Не зря умный глава ОГА Степанов уже уверяет в Интернете, что в случае поимки фальсификаторов на Одесчине, он – не причём. В Одессе известен «рейтинг» более точный, чем у «РАНДа»: пыл посвященного в интриги А. Гончаренко. Тот яро ратует за тех, кто подстрахован мощной поддержкой «закулисы», а неудачливых вождей ловко покидает. И этот ловкач сейчас избегает ратовать за П. Порошенко: не зря не помянут в «бюллетене» Н. Южаниной, хотя помог «выбить» дотации бюджета области для Балтской и иных ОТГ, включенных в… избирательный округ №137 (там можно вскоре стяжать мандат посла в Верховную Раду). Ужель А. Гончаренко учёл наблюдение главы АПУ: шансы переизбрания П. Порошенко в президенты – дышат на ладан?

P.S. Личная неудача П. Порошенко на выборах не грозит «запустением» постов Президента Украины и Главкома ВСУ, ибо «свято место – пусто не бывает». Сменить «героя» многих наших бед готовы новые лидеры: в пятерку наиболее поддерживаемых избирателями кандидатов в марте вошли (по данным соцопросов) НАТОфил А. Гриценко и единый кандидат Оппозиционного блока и партии «Наши» А. Вилкул. Одесситам есть из кого выбирать.