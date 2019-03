Фраза «не связана с развитием украинской науки»

С подкупольного свода главного корпуса Института физики Национальной Академии наук Украины была удалена фраза: «Ум человеческий открыл много диковинного в природе и откроет ещё больше». Что же такого крамольного усмотрели в этой фразе, спросите вы? И будете абсолютно правы…

Для тех моих дорогих читателей, которые никогда не были в Институте физики в Киеве, забыли, никогда не слышали, не читали или не видели эту фразу, хочу напомнить, что это цитата вождя мирового пролетариата из фундаментального труда «Материализм и эмпириокритицизм», являющегося в идеологическом плане "классикой марксизма-ленинизма". Удалена она была, как повелось в Украине, в рамках процесса декоммунизации – как высказывание лиц, занимавших высшие руководящие должности в коммунистической партии (от секретаря райкома и выше).

Безотлагательное решение потратить бюджетные средства и усилия работников на уничтожение именно этой фразы было вызвано ещё и тем, что она «не связана с развитием украинской науки и культуры и относится к символике коммунистического тоталитарного режима». Отказываясь понимать, почему фраза об открытиях человеческого ума «не связана с развитием украинской науки и культуры», предлагаю моим дорогим читателям остановиться на этой интригующей аргументации более подробно.

Не погнушались тем, что – памятник…

Здание Института физики является памятником архитектуры, истории и искусства, было спроектировано известным украинским архитектором Анатолием Добровольским, главным архитектором Киева в 1950-1955 годах. соавтором проекта планирования и застройки Крещатика, центральной улицы Киева. Уникальность главному корпусу Института физики придают фрески, выполненные горячим цветным воском в технике энкаустики знаменитым художником-монументалистом Николаем Стороженко. Именно таким образом свод центрального купола здания украшают изображения учёных мирового уровня всех времён и народов. Упоминаемая выше фраза про неисчерпаемые для научных открытий возможности человеческого ума венчала собой изображения учёных. Больше не венчает, как вы понимаете…

Как и многие памятники архитектуры и искусства, здание Института физики хоть и числится в почетном списке объектов культурного наследия города Киева и охраняется государством (охранительный документ №297), неуклонно движется к аварийному состоянию. Многие конструкции здания деревянные, крепкие и могут простоять еще очень долго, но разрушаются кирпичные стены здания, которые их защищают.

В 2019 году на ремонт главного корпуса Института физики не было выделено никаких средств – как и на протяжении всех предыдущих лет. Научное учреждение не может сделать ремонт за собственные средства, поскольку денег, которые выделяет государство на его функционирование, хватает только на оплату труда сотрудникам, не говоря о новом оборудовании или ремонте. Руководство Института подавало официальные запросы с просьбами помочь в реконструкции главного корпуса мэру Киева Виталию Кличко, также обращались в Управление охраны культурного наследия Киева, откуда получили ответ, что «ведомство может только проводить инспекцию и учет памятников архитектуры, а бюджетных средств на реконструкцию у них нет».

Ну, как мы с вами знаем, у украинского государства бюджетные средства всё-таки нашлись. Нет, не на реконструкцию памятника архитектуры, а на замазывание или сцарапывание верной по своей сути надписи.

Интересно было бы узнать, кто из чиновников решил, что цитата классика запрещённой в нашей демократической стране идеологии в состоянии нанести больший вред, чем, к примеру, разрушающаяся боковая стена главного корпуса научного учреждения. Кстати, отчаявшееся руководство Института начало собирать необходимые средства на ремонт стены по миру, обратившись к неравнодушной общественности через Facebook. Такое украинское ноу-хау в инновационной сфере под лозунгом «Поддержи памятники и ученых!» получило название «спільнокошт».

«Ищите западные гранты!»

К сожалению, проблемы, с которыми столкнулся Институт физики НАН, абсолютно не единичны. Украинская наука уже много лет живет в условиях недофинансирования из бюджета.

В 2015 году Верховная Рада приняла закон о том, что государство должно ежегодно выделять на науку 1,7 % ВВП, но по факту наука получает 0,2 % ВВП. Для сравнения: Израиль и Южная Корея выделяют по 4 % ВВП на науку, в странах Западной Европы – примерно по 3% ВВП, в США – чуть меньше 3%. Наука без финансирования не может жить. А из-за этой проблемы возникают и другие. Чтобы не закрывать институты, в Украине часть сотрудников сокращают, а остальных переводят на 3-4-дневную рабочую неделю, естественно, с очень низкими зарплатами. Средняя зарплата в академии составляет примерно 6,7 тыс. грн. Эта цифра не дотягивает даже до средней зарплаты в Украине – 7,9 тыс. грн. Молодой научный сотрудник получает зарплату на уровне разносчика пиццы или уборщицы. Такого соотношения не было никогда за все годы независимости.

Поэтому заниматься наукой в нашей стране становится не престижно. И многие ученые, которые чувствуют в себе силы стать конкурентоспособными за границей – уезжают. Уезжает и молодежь, которая хочет заниматься научными исследованиями. Сокращение кадров за последние 3 года составило 26%. В сравнении с 1991 годом, общая численность сотрудников НАН Украины уменьшилась с 90 до 30 тысяч человек. И это ставит под серьёзные сомнения перспективы развития украинской науки в будущем.

Украинские чиновники открытым текстом говорят: ищите для собственного выживания западные гранты. Но западным университетам сейчас выгоднее вывезти нашего ученого в свою страну, чем финансировать здесь разваливающуюся инфраструктуру. Наука ведь не может сама себя поддерживать, а работающие на Западе ученые будут формировать интеллектуальный климат в их стране. Например, для того, чтобы поддерживать научно-исследовательские лаборатории, необходимо финансирование не менее, чем 0,5% ВВП. У нас же, повторюсь, – 0,17%.

Уже несколько раз украинские учёные приходили под Верховную Раду с требованием дать обещанное финансирование науки на уровне не меньше 1,7% от ВВП. Последний раз ученые пикетировали парламент 4 октября 2018 года.

И это в то время, когда Всемирная организация ЮНЕСКО, например, пристально следит за состоянием мировой науки, каждые пять лет подготавливая масштабные исследования показателя количества ученых на душу населения в разных странах. Правительства большинства стран мира, как богатых, так и бедных, осознают, что лучший способ стимулировать долгосрочный рост ВВП, уровня жизни и всего того, что называют цивилизацией – сделать ставку на развитие науки, технологий и инноваций.

В украинских инновационных центрах проводят экскурсии о былом могуществе

В мире складывается стойкая тенденция – конкурентную борьбу у развитого мира можно выиграть только мозгами, а не руками. В Украине же всё наоборот, чиновники до сих пор пытаются соблазнить инвесторов дешевой рабочей силой. А чем ещё?

Недвусмысленный ответ на этот сакраментальный вопрос дал брат мэра нашей столицы, Владимир Кличко на международном форуме в Давосе, в рамках проведения украинской панели дискуссии о том, насколько наша страна привлекательна для иностранных инвесторов.

Опуская едкие замечания некоторых экспертов о том, как профессиональный боксёр, «не затянувший» в родной город пару-тройку калифорнийских или мюнхенских знакомых финансистов, не говоря уже о «массовом» инвесторе, смог участвовать в дискуссии на экономическом форуме, просто приведу его слова: «We are sexy and everybody wants us», что можно перевести как: «Мы сексуальны, и все хотят нас!». Журналисты, освещавшие дискуссию, утверждают, что сей посыл вызвал у европейской публики бурю эмоций и оваций, ещё немного и «участники скучной панели готовы были одним рывком сорвать с себя официальные костюмы, представ в ярких стрингах». Хотя, необходимо признать, что после слова sexy немногочисленные настоящие инвесторы начали зевать и уходить с головой в гаджеты. Как вы понимаете, дорогие мои читатели, инвесторов, конечно, подобные речи не привлекли, но на первые полосы мировой прессы мы попали. Прикольно!

Придерживаясь подобной стратегии, Украина в инновационном рейтинге мирового агентства Bloomberg вылетела из топ-50 стран с высоким уровнем инноваций в мире и, более того, показала самое стремительное падение рейтинговых позиций, оказавшись вместе с Тунисом в одной корзине "неудачников". То есть, показала самые низкие результаты в таких разделах, как добавочная стоимость в инновационных продуктах, патентная активность и интенсивность научных исследований, которую мы с вами обсуждали выше.

К нам еще не пришел ни один системный участник рынка инноваций, в то время как национальные центры инноваций – "Мотор-Сич", "Антонов", "Южмаш" – умирают медленной мучительной смертью, при полном безразличии власти. Зато в цехах "Южмаша" хотят проводить экскурсии про былое могущество производственного гиганта… Наш кадровый потенциал как магнитом вытягивают мировые центры инновационной деятельности: университеты, корпорации, новые компании в других странах.

На государственное финансирование инноваций в Украине выделили менее 2 млрд грн. за последние десять лет. Правда, наш Кабмин пообещал запустить в этом году фонд финансирования стартапов с общим бюджетом 50 млн грн. Ну что ж, достойная во всех отношениях цифра. Учитывая коррупционную составляющую, без которой в нашей стране не осуществляется ни одна финансовая операция, этой суммы в аккурат хватит на ремонт кабинета директора фонда…

Господа декоммунизаторы! Можете и дальше тратить жалкие бюджетные средства на удаление на стенах того, что, по вашему мнению, так сильно мешает «развитию украинской науки»!