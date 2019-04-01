Ударяют «админресурсом» по Мечте, сплотившей украинцев: решающий бой – 21 апреля!

Ведущие СМИ мира уже отметили, что 31 марта с. г. сообщники ныне правящего в Украине магната П. Порошенко крупно обо…знались: недооценили степень ненависти сограждан к творимому «дерибану», «мародерству», «ценоциду», насилию над правами и свободами «маленьких украинцев». Ведь даже угнетаемые «бюджетники» (низводимые в новое сословие невольников) проявляли смекалку, чтобы проголосовать – против угнетателей, объявивших себя – «элитой» плутократов.

«Недовольство народа руководством Порошенко глубоко укоренилось в массах», –

объяснили итоги выборов в американском издании «Politico». А их коллеги из «New York Times» назвали успех протестного голосования за кандидата Зеленского – «разгромным укором политическому классу». И, подсказывая украинцам спасительный рецепт, эксперт напомнил:

«Зеленскому советуют не расслабляться, в следующие три недели предстоит серьезная схватка с Порошенко и его админресурсом».

Поэтому для повышения шансов избавления от ига оравы «порошенковцев» всем избирателям стоит достоверно познать суть и особенности применения чудо-юдного явления, стыдливо именуемого «админресурс».

Чиновников загоняют между тоталитаризмом ПАП и статьями УК

Очень не радостны были 31 марта и позже многие руководители госслужб в Одессе и иных городах и весях всея Украины. Во-первых, подтвердилось, что очень ненавистен народу их главный «начальник», именуемый в их кругу кодовым словом из трёх букв (ПАП – т. е. Петр Алексеевич Порошенко) и выслуживаться перед таким паном – сомнительное «удовольствие», чреватое рисками для карьерного роста. Во-вторых, обнаружилось, что хвалимая «вертикаль власти» и её «админресурс» – уже не столь сильны (и умны), как внушают «кураторы» ПАП и Ко. В-третьих, голосовавший народец-то оказался не так глуп на этих выборах, как рассчитано в «хитром плане» проноса ПАП во 2-й тур голосования. Зато сам ПАП в ночь на 1 апреля стал опасно истерить, подтверждая смутные сомнения: глава-то – «токсичен» и тупо следовать его указаниям – всё более опасно. Ведь свою склонность к «деспотии», в чём обвиняют многие его противники, ПАП выдал сам, когда на ночной пресс-конференции (узнав реальные данные голосования в 1-м туре) открытым текстом возопил:

«Не следует рассчитывать, что победа уже у нас в кармане. Чтобы ее обеспечить, сейчас с сегодняшней минуты нам нужна тотальная мобилизация всех украинских патриотов. Сама по себе победа не придет. Тотальная мобилизация всех, кто борется за Украину, отбросив все политические окраски, отбросив все обиды, можем (?! – авт.) объединиться».

Приглашение «тотально мобилизоваться» мало радует знающих о провальных итогах прежних «стратегических операций» ПАП в военных, церковных и иных делах (включая просчет с холуйским вбросом на выборах в США «компромата», вредившего ныне избранному президенту США)...

Теперь же на украинских выборах ПАП и его окружение, чтобы удержаться в органах государственной власти бесцеремонно потребовали от (временно) подчиненных им чиновников и «бюджетников» соучаствовать в добывании «голосов» в пользу главы этой группировки (ненавистной даже немалому числу самих чиновников). Такое вымогательство – и аморально, и противоречит законодательству Украины, а «иммунитет» от уголовного наказания дарован сейчас лишь держателям немногих высоких постов.

Поэтому оглашенная «гарантом» тотальная мобилизация пугает в чиновничьей среде людей знающих и предусмотрительных: если ПАП проиграет выборы (что весьма вероятно), то за ухищрения с «админресурсом» вероятны кары ретивым исполнителям. А если ПАПе соберут во 2-м туре большинство голосов, то его приспешники постараются отомстить всем, кто явно отлынивал от «тотальной мобилизации». И куда не приближенным к ПАП чиновникам податься? Чтобы и в криминал не влипнуть, и в ряд явных «отказников» не быть внесенными, выход – один: не являться на службу под благовидным поводом, например, как-то добыв больничный.

Последний вариант – не худший, ввиду общего ухудшения иммунитета населения к болезням и позиции полулегальной владычицы украинского МОЗ У. Супрун, которая не только не агитирует за ПАП, но (будто во знании смены вех в мировой политике) вдруг 31 марта подсказала демобилизующий совет: расслабляться после голосования и прочих нервных дел – не шоколадками Roshen и даже не (легализуемым ею) канабисом, а напитками на травах, включая ЗЕлёный чай:

«Очікуючи результатів голосування, не буде зайвим розслабитися і заспокоїтися… Пити з друзями справді корисно для здоров‘я. Але при цьому важливо — що саме... Ми радимо пити чаї...Зелений чай. Не хочете пошкодження вільними радикалами? Пийте зелений чай. Його антиоксидантні властивості — не міф. Більше того, зелений чай знижує рівень кортизолу і навіть запобігає деменції. https://goo.gl/g9beMc. Споживання зеленого чаю знижує ризик хвороби Альцгеймера та накопичення вісцерального жиру (росту живота)…».

В том спиче Супрун попутно выступила противницей «роста живота» из-за накопления жиров, что является особой приметой одного из кандидатов на этих выборах, а именно – ПАПы. Не подсказка ли это украинцам от чего и кого пора очистить украинскую власть? Тем более, что одним из хитов нынешней избирательной кампании стал активно муссируемый в Интернете анекдот о том, что во время поста нельзя голосовать за жирного…

Жлобский примитивизм «админресурса» ПАП

Разными методами (включая статистические расчеты графиков по Гауссу) установлено, что при голосовании 31 марта кое-где неумеренно применялся «админресурс» ПАПы. Явка, как отмечает эксперт кое-где составила под 100%. Аномалии распределения голосов отмечены и в ряде территориальных избирательных округов Одесчины, а особенно выдающиеся – в Донецкой области. Также повторилась «тотальная» мистификация в сборе «урожая» бюллетеней за ПАПу в Тернопольской и Львовской областях, что теперь развили и в Киеве.

Во всех случаях тотально сочетаются два отклонения от региональных и среднеукраинских показателей: более высокие значения выдачи бюллетеней и процента голосовавших за ПАПу. Чему дают просты объяснения: либо часть избирателей ангажировали (в пользу указанного им кандидата) за счет подкупа, либо – голоса приписали путем подлогов при подсчетах бюллетеней и/или оформлении протоколов о голосовании.

Последнюю «технологию» практикуют кое-где с начала 1990-х, т. к. это наименее затратный путь фальсификаций и его легко проделать при сговоре ключевых членов избирательных комиссий и отсутствии там надежных наблюдателей (что не редкость – в сельских и иных местностях, удаленных от центров политической борьбы).

Но не брезговали холуйствующие противники свободного волеизъявления сограждан и приемами «препятствования голосованию». Например, не включали в избирательные списки тех, кто имеет право голосовать, но не восторгается «мародерством» и иными «подвигами» ныне правящей когорты ПАПы. А тех его неприятелей, кто был учтен в списках, отваживали от участия в выборах набором иных гаденьких приемчиков. Чаще всего – «неблагонадежным» избирателям избиркомы не доставляли приглашения на голосования (где указан адрес соответствующей УИК и ряд уточняющих условий) и многие такие люди не пошли получать свой бюллетень. А особо зарвавшиеся противники народовластия имели наглость обманывать избирателей ложными указаниями о местонахождении искомой УИК. Подобное происходило и в Одессе, благодаря ухудшениям в оповещении, размещении указателей и информировании избирателей.

Например, избиратель Николай (с участка 511183 в ОВК 134) пожаловался на директора и подчиненных гимназии №8, которые став на входе, убеждали, что его место голосования – в ином учебном заведении и лишь со второго прихода и после громкого скандала одессит смог «пробиться» в искомую избирательную комиссию и проголосовать. А инвалидам-колясочникам в той же гимназии №8 (где находились сразу 3 УИК) создали иной барьер: «фальсифицировали» оборудование деревянного настила-пандуса, так его устроив, что при восхождении там мог травмироваться даже здоровый человек.

Мелкие гадости «админресурса» в Одессе не очень помогли команде ПАПы: он в городе и регионе оказался лишь на 3-м месте (т. е. не прошел бы во 2-й тур при иной схеме учета волеизъявления граждан). Это даже дало повод ушлым интриганам утверждать, будто команда мэра Труханов «кинула» ПАПу: мол, обещали помогать ему, но обманули. Но эту версию злопыхателей мэра никто в АПУ всерьез не рассматривает, т. к. похожая ситуация случилась в большинстве регионов Украины, а наименьший вотум доверия ему дали не в Одессе, а на «малой родине» ПАП – в Болграде.

Ведь главную неудачу фальсификаторы потерпели в своем «коронном» ухищрении – организации «сеток» подкупа и привода избирателей. А удачную «подножку» им подставил мэр Черкасс, содействовавший разгрому полицией «сетевого подкупа» ПАПы и никак в том не кается, ничего не боится, а гнёта АПУ и ГПУ благополучно избежал, доказав всем прочим мерам, что нынешняя «вертикаль» - не только изрядно закалена, но и дышит на ладан.

Бреши «сетки»: народ научился брехать

Дурачить украинцев «панамец» Порошенко начинал в роли «спасителя нации», но очень скоро проявился, как «могильщик», виновный в гибели тысяч сограждан, и «гарант» переделов (под «своих») коррупционных схем и потоков. Таких – не выбирают в государи нормальные (не подсаженные на «травку») сограждане, но уступать

«трон» (и контроль над экономикой Украины) фанатично жадный правитель-«барыга» не намерен, уповая на чудеса помощи сторонних сил и «хитрых планов». Но во внутренней политике он оказался «стратегом» не лучшим, чем в организации «керченского прорыва» или «дебальцевского рубежа»: допустил целую цепочку просчетов и ошибок (уже не поддающихся исправлению методами «политтехнологи»). И теперь не нашел ничего лучше, чем (будто по приколу его советников) «очаровывать» публику трюками аниматора: зазывает желающих фотографироваться рядом с собой.

Но прежние «селфи» мало помогут плутоватому «предводителю нации» в деле выборов. Поэтому 31 марта он с супругой отправился «селфить» в киевскую церковь христиан-баптистов, где не хвастался «томосом», но старательно вместе с «главным спикером» А. Парубием подпевал радостные гимны.

Чтобы войти в доверие к баптистам у ПАПы есть острая нужда: в первом туре голосования его явно обманули прежние пользователи «сеток» подкупа избирателей, а паства А. Турчинова в этом вопросе кажется более обязательной и наивной. А такие «лохи» теперь – последняя надежда кандидата едва «просунутого» на голосование 21 апреля. Ведь среднестатистические украинцы оказались – тоже плутоваты: поддавшись наущениям конкурентов, не отказывались брать денежную «помощь», обещали голосовать «как надо», а по факту многие проголосовали – как хотели («дулями» в адрес ПАПы). И это главная проблема «порохоботов»: народ убедился, что подобное отмщение «кидком» возможно и никак не наказуемо, ибо не могут «дарители» подсмотреть, как кто голосовал.

Поэтому во 2-м туре голосования ПАПу и его приспешников поджидают новые огорчения, даже, если те «мобилизуют» всех своих единопартийцев на тотальную электоральную «обработку» не только словесами, но и дождем денег в «сетки» малоперспективного кандидата…