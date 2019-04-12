Спорткомплекс МГУ собрал звезд баскетбола Южного дивизиона

Второй год подряд спортивно-оздоровительный комплекс «Университет» Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана принимает в своих стенах лучших игроков баскетбольных клубов города. На товарищеский Матч звезд собрались представители команд Южного дивизиона.

В прошлом году Южный дивизион насчитывал шесть команд, и это были взрослы команды. В этом году у нас добавились еще пять команд, среди которых – и спортивная школа, и команда «Юг-баскет», и ОБШ, и команда «Фонтан», которая тоже уже в конце сезона на равных сражается со взрослыми командами,

- рассказывает директор Южного дивизиона ОБЛ Александр Саура.

Для участия в Матче звезд отбирают самых лучших игроков от каждой команды. По словам участника игры, ДЮСШ им. Б.Д. Литвака Стивена Платина, чтобы попасть на матч необходимо показывать хорошие результаты на протяжении всех сезонов.

Кроме того, что здесь играют две команды, в перерывах между играми проводятся конкурсы. Будут конкурсы на трехочковые, на слэмданки, будет конкурс мастерства. Все ребята настроены и готовы побеждать,

- отметил Стивен Платин.

Конкурсная часть – одна из самых интересных в Матче звезд. Такие конкурсы дают возможность ребятам продемонстрировать свои навыки и умения.

Чтобы попасть на Матч звезд – выбирают сильнейших. Собираются лучшие люди из команд и играют между с собой, и в конце игры решают, кто из лучших становится лучшим, - рассказывает участник игры, представитель ДЮСШ им. Б.Д. Литвака Даниил Бугорский.

Особо ребятам нравятся условия, в которых проводится матч – новое покрытие, кольца и достаточно комфортные температурные условия.

Руководство вуза, в лице Сергея Васильевича Кивалова, делает очень много в нашем городе для развития спорта, и профессионального, и любительского. Этот спорткомплекс находится в уникальном месте, рядом с морем и ребятам, и нашим игрокам очень понравилось здесь в прошлом году, поэтому они настояли, чтобы и в этом году мы провели Матч звезд здесь. Очень приятно, что нас здесь принимают,

- отметил Александр Саура.

В сборные команды входят как юные, так и взрослые игроки. Правила для всех одни, поэтому оценивать результаты такой игры судьям несложно.

Матч звезд основан на аматорском баскетболе, но ближе, конечно, стремится к профессиональному. Судейство будет соответствовать уровню игроков, как всегда. Такая игра всегда непредсказуема, поэтому будет ожидать самого лучшего, самого эксклюзивного,

- поделилась судья Анастасия Ушева.

Матч звезд – это всегда очень яркая игра, больше похожая на шоу. Здесь игроки могут продемонстрировать свои лучшие способности, а зрители – получить настоящее удовольствие от просмотра.

Такие мероприятия в целом развивают и популяризируют баскетбол. Очень классно, что много молодых ребят, которые проводят время на площадке, занимаются спортом, может быть не профессиональным, а любительским, но при этом меньше курят, меньше пьют – такие мероприятия оказывают положительное влияние на спорт и на здоровье молодежи в целом. Мы не просто соревнуемся, мы поддерживаем хорошие дружеские отношения, как на площадке во время игры, так и за нее,

- поделился участник игры, представитель команды «Шипы» Денис Левицкий.