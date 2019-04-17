С доступным комфортом в Рим от авиакомпании «Ermest Airlines»

18 апреля в отеле «Лондонская» состоялась презентация нового лоукост-маршрута Одесса-Рим, который будет осуществлять итальянская авиакомпания «Ernest Airlines».

Павел Прусак, директор аэропорта «Одесса» поприветствовал всех присутствующих и заметил: «Встречи, связанные с открытием новых направлений авиаперелетов из Одессы, происходят в последнее время практически еженедельно. Мы изучаем своего пассажира и понимаем, как важны рейсы в Италию. Частота вылетов в Рим будет умножатся, также, дополнительно появится еще одно направление - это Милан».

Вячеслав Чеглатонев, директор по маркетингу и коммерции одесского аэропорта огласил следующее: «Сообщаем о начале сотрудничества с авиакомпанией «Ermest Airlines» и стартуем с прямого сообщения Одесса-Рим. Мы очень рады, что у одесситов и жителей других городов Украины появится возможность путешествовать по всей Италии. Прямой рейс на Рим открывает безграничные возможности.

Современные и комфортабельные воздушные суда, которые использует в своих авиаперевозках компания-лоукостер и перелет продолжительностью всего 2 часа 20 минут, создают все условия для комфортабельного и быстрого перемещения. Четверг и воскресенье - дни вылетов из Одессы. Также, я хочу обратить внимание на профессионализм авиакомпании «Ernest» - подчеркнул Чеглатонев.

Татьяна Маркова, директор Департамента культуры и туризма одесского горсовета, прокомментировала ситуацию: «Совсем недавно мы провели международную туристическую неделю в нашем городе. Одесса - это мультикультурная столица Украины. Роль Италии в данном случае очень важна. Мы стоим на пути качественного культурного роста и развития одесского региона. Не вызывает сомнений то, что как для украинцев, так и для итальянцев это важное и нужное событие - возможность прямого перелета из Одессы в Рим. Уверена, что будет интересно всем!»

Председатель правления директоров авиакомпании «Ernest Airlines», Шади Эль Таннир, сказал: «Спасибо всем, особенно итальянскому консульству за помощь и поддержку. Мы намерены сотрудничать по направлению распространения одесской культуры в пространство Италии.

Одесса - красивый город, можно гордиться вашим новым аэропортом и его новыми авиа-направлениями. От этого во многом зависит экономика страны. У нас, в свою очередь, есть 5 новых авиалайнеров. 14 новых самолетов будет к началу следующего лета.

10 210 пассажиров планируется перевозить из Италии в Украину в течение года, и мы уверены, что Одесса поможет нам достичь этой цели. Сегодня положено начало. Мы также откроем новые направления и, возможно, это произойдет уже с начала этого лета. В Италии также живет много украинцев и теперь им будет легко добираться. В ближайшее время в связи с новыми авиа-направлениями, будут меняться и взаимоотношения в бизнесе между Италией и Украиной.

Одесса - коммерческий центр Украины.

Обратите внимание на то, что на флаге вашего города те же цвета, что и на флаге Рима. А это весьма символично» - подчеркнул господин Эль Таннир. Давид Стринна, региональный менеджер «Ernest» в Украине, уточнил некоторые детали: «Из аэропорта Фьюмичино ходит автобус в центр Рима. Время можно уточнить на сайте, а в течение дня ходят автобусы каждые полчаса. Также железнодорожный вокзал в Риме дает возможность сообщения по всей стране. У нас удобно организовано движение транспорта, и вы сможете без труда добраться в любое место.

Италию ежегодно посещают миллионы туристов. Можно провести в Риме уик-энд, можно попутешествовать подольше, для того, чтобы насладиться поездкой в Милан, Флоренцию, Венецию. Сейчас мы работаем над тем, чтобы был прямой рейс в Милан из Одессы и верим, что итальянцы захотят провести свой отпуск в Украине», заключил господин Стринна.

Италия - удивительная страна. Ее история и культура известны нам с детства. Ее достопримечательности хочется увидеть своими глазами. Что не город - то легенда - Рим, Неаполь, Милан с их величественной архитектурой, памятниками и фонтанами, музеями и театрами. Тысячи потрясающих произведений искусства, воплощающие совершенство и гармонию - все это ожидает нас в ставшей столь близкой Италии.

Нужно только купить билет на самолет.

Нельзя не обратить внимание на место проведения пресс-конференции - великолепной гостиницы «Лондонская», расположенной на Приморском бульваре и спроектированной итальянским архитектором Франсом Боффо в 1826-1828 г.г. в стиле раннего итальянского ренессанса.

Возможно, это еще один из признаков близости для Одессы итальянской культуры и архитектуры, а главное - духа прекрасного и возвышенного.