Будущие одесские моряки соревновались со своими британскими коллегами в регби-7

Дождь - не помеха: в Одессе прошел товарищеский турнир по регби-7 между украинскими и британской командой. Гости из Англии представляли британские военно-морские силы, от Одессы в соревнованиях приняла участие команда Морского училища №3 Национального университета «Одесская юридическая академия», а также военной академии сухопутных войск.

На мини-турнире команды находились не в самых равных условиях. Спортсмены из Морского училища № 3 были значительно младше своих соперников из Соединённого Королевства, самому старшему игроку было всего 16 лет. Однако, несмотря на возраст, будущие моряки умело воспользовалась своим преимуществом - скоростью. На протяжении 2 месяцев ребят активно тренировал директор училища и по совместительству руководитель молодёжно-студенческой лиги по регби-7 Роман Коваленко. По его словам, даже за такой короткий период студенты училища подготовились достаточно хорошо.

Эти ребята сейчас делают только первые шаги в регби, все участники соревнований – это студенты 1-го и 2-го курса, тем не менее они уже смогли дать серьёзный отпор взрослым регбистам – британцы такого отпора явно не ожидали. Это говорит о том, что наши студенты очень быстро учатся, у них есть тот нужный спортивный запал, соревновательный дух и воля к победе, которые непременно пригодятся им на следующих соревнованиях. Ну а пока они набираются опыта, который поможет им не только в спорте, но и в том, чтобы реализовать себя в морском деле, ведь пообщавшись с успешными и опытными английскими моряками они точно знают к чему стремиться в своей профессии.

- говорит Роман Коваленко.

8 мая команда Морского училища вместе с командой Одесской Юракадемии «Наутилус» - чемпионами Украины по регби-7 примут участие в рейтинговых соревнованиях. Сегодняшний турнир спортсмены воспринимают больше знакомство с возможными соперниками. Несмотря на то, что регби они занимаются непрофессионально, а как любители, в училище такое хобби очень приветствуют и гордятся достижениями команды.

Благодаря усилиям Президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Васильевича Кивалова у нас создана самая современная спортивная база. И, конечно, это дает большой плюс в подготовке к соревнованиям различного уровня.

Сегодняшние соревнования были для нас очень важны, так как мы команда юная и нам необходимо набираться опыта. А вот уже 8 мая в финале молодёжно-студенческого турнира по регби-7 мы будем играть в полную силу и конечно же, стремиться к победе.

- выразил уверенность игрок команды Морского училища № 3 Одесской Юракадемии Артём Поляков.

Отметим, что Морское училище № 3 Национального университета «Одесская юридическая академия» осуществляет подготовку плавсостава по очень востребованным на сегодняшний день специальностям матроса, моториста и токаря. Обучение проходит исключительно на бюджетной форме. Приём учащихся производится на базе 9-ти и 11-ти классов по результатам собеседования.

На сегодня регбийное сообщество Одессы насчитывает более пяти тысяч человек, а Федерация регби Одесской области является одной из крупнейших организаций по развитию регби во всей стране. В регби играют одесситы всех возрастов, начиная от детей, воспитанников детско-юношеских спортивных школ, и завершая ветеранами спорта – командой «Одесское регбийное братство». В нынешнем году одесская детская регбийная лига начинает уже свой 10-й сезон. Одним из главных проектов прошлого сезона в детско-юношеском секторе стало создание молодежной сборной Одессы U16. Также была создана студенческая лига регби, в первом сезоне которой приняли участие шесть студенческих команд. Не менее впечатляющие успехи Одесский регион показывает и в клубном регби. Одесские регбистки традиционно в лидерах чемпионата Украины, составляют костяк национальной сборной, а студенческая команда Национального университета «Одесская юридическая академия» «Наутилус» стала чемпионом Украины по регби-7.