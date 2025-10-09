В Украине представили обновленный курс "Защита Украины" для учеников 10-11 классов, разработанный с учетом военных реалий и потребностей современной школы. Программа сочетает практические знания, цифровые инструменты и опыт специалистов оборонной сферы, чтобы подготовить молодежь к действиям в чрезвычайных ситуациях и сформировать сознательное отношение к безопасности и гражданской ответственности.

Как передает Фокус со ссылкой на пресс-релиз Министерства образования и науки Украины, учебные материалы представлены в геймифицированном формате — через интерактивные модули, тесты и учебные симуляции. Такой подход делает процесс изучения интересным и динамичным, помогая школьникам усваивать важные темы в понятной и практической форме. Получить доступ к курсу можно бесплатно — онлайн для всех школ, учителей, учеников и родителей.

В целом, курс построен по модульному принципу и охватывает широкий спектр тем, формирующих понимание безопасности, обороны и национальной устойчивости.

Так, в программе для 10 класса собраны материалы о гражданской безопасности, управлении и планировании, военной технике, стрелковой подготовке, тактике, ориентировании на местности, домедицинской помощи, взаимодействии гражданских и военных и морально-боевом духе.

Зато курс для 11 класса включает разделы о современных военных технологиях, информационной войне, тактической медицине и других актуальных направлениях, связанных с военными вызовами современности.

Особый акцент сделан на практических навыках:

действия во время обстрелов, правила пользования тревожным рюкзаком;

ориентирование на местности;

основы тактической медицины;

работа с дронами и понимание их роли в современной войне.

Отдельные модули посвящены информационной гигиене и кибербезопасности — учеников учат распознавать фейки, пользоваться открытыми источниками (OSINT) и противодействовать информационным угрозам.

Над содержанием курса работали военные, медики, спасатели, инструкторы по тактической медицине и эксперты в сфере безопасности, которые поделились реальным опытом, чтобы сделать материалы максимально приближенными к реальным условиям.

Отдельная часть программы посвящена морально-психологической устойчивости, лидерству, командному взаимодействию и волонтерству — темам, формирующим у школьников готовность действовать слаженно и ответственно в любых обстоятельствах.