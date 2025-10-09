Одесская митрополия особо славится на весь христианский мир преподобным Кукшей Одесским, который в ХХ веке просиял подвигом в Свято-Успенской мужской обители на 16-ой станции Большого Фонтана. Здесь, по традиции, праздничные богослужения в день памяти преподобного Кукши возглавил правящий архиерей епархии митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в сослужении архиереев Украинской Православной Церкви.

30-го сентября, в день праздника святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, архиепископ Южненский Диодор совершил праздничную Божественную литургию в храме в честь святых мучениц в селе Корсунцы в сослужении духовенства благочиния. Молитва в праздничный день объединила духовенство и многочисленных верующих, собравшихся, чтобы почтить память святых мучениц и просить их заступничества перед Богом.

1-го октября, в день памяти иконы Божией Матери «Целительница», викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор совершил Божественную литургию в женском монастыре в честь иконы Божией Матери «Целительница» в сослужении гостей и духовенства обители.

30-го сентября - в день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии – викарий Одесской епархии епископ Тарутинский Алипий освятил два поклонных креста: на въезде в село Богдановка, что в Тарутинском благочинии, и на местном кладбище. После чина освящения епископ Алипий совершил на кладбище заупокойное богослужение.

Одесса оказалась в эпицентре стихийного бедствия. Сильный ливень привел к масштабным подтоплениям и, к сожалению, унес жизни людей. В этот трагический день митрополит Одесский и Измаильский Агафангел выразил искренние соболезнования всем пострадавшим и призвал к молитве о погибших. Одесская епархия призывает всех, кто пострадал от стихийного бедствия и нуждается, обращаться на горячую линию: 093-615-08-20. Также в епархии объявили сбор помощи пострадавшим, чтобы люди смогли вернуться к своей жизни.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

eparhiya.od.ua/donate

privat24.ua/send/33nxw

4149 4992 6113 7515

Грядущее воскресенье - Неделя 17-я по Пятидесятнице. В этот день мы читаем Евангельский отрывок о чудесной ловле рыб.

После неудачной ловли ночью, рыбаки-будущие апостолы готовятся причалить к берегу. Христос, стоящий на том самом берегу, повелевает им бросить сети в воду. Послушавшись слов Спасителя, они кидают сети в воду и вытаскивают в лодки выдающийся улов. Это событие крайне поразило как Симона - будущего апостола Петра, так и других рыбаков - они поймали рыбу там, где она никогда не ловится. Это связано с тем, что с рассвета и до позднего вечера рыба уходит на дно, где вода более прохладная и комфортная. В этом и увидели Петр и его спутники нарушение естественного хода событий, поразившее их.

Кто-то видит это нарушение в исцелении от болезни, кто-то в нарушении законов физики, кому-то открываются ответы на вопросы, а кто-то ловит рыбу.

А чтоб научиться видеть большие и малые чудеса, нужно обратить внимание на два вопроса:

1. Научиться живому общению и взаимодействию с Богом, а также послушанию Ему - Христос сказал - апостолы выполнили. Выполнили и увидели чудо, которое укрепило их веру.

2. Помнить, что у нас путь другой, обратный - укреплять свою веру, дабы быть готовым и способными увидеть чудо.

Пусть Господь подаст нам силы для укрепления и преумножения нашей веры и сотворит с нами чудеса по милости Своей!







